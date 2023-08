Mann soll Mutter getötet haben: Wer ihn sieht, soll ihn nicht ansprechen – Neue Details

Von: Katarina Amtmann

Die Polizei sucht nach diesem 23-Jährigen. © IMAGO / Gottfried Czepluch / Polizei Oberfranken

Ein Mann soll seine Mutter (56) im Landkreis Hof getötet haben. Nun sucht die Polizei nach dem 23-Jährigen. Wer ihn sieht, soll ihn nicht ansprechen.

Update vom 24. August, 13.33 Uhr: Nach dem Tod einer Frau (56) in Oberfranken sucht die Polizei weiter nach dem tatverdächtigen Sohn. Es seien unter anderem Drohnen und Polizeihubschrauber im Einsatz, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler gingen unter anderem einer nicht gesicherten Meldung nach, laut der der 23 Jahre alte Mann in Thüringen gesehen wurde. Der 23-Jährige leide unter Wahnvorstellungen. Daher könnten die Ermittler nicht ausschließen, dass von ihm eine Gefahr für andere ausgeht.

Polizei sucht mit Foto: Mann soll Mutter getötet haben – Wer ihn sieht, soll ihn nicht ansprechen

Erstmeldung vom 23. August: Berg - Weil er seine Mutter (56) tödlich verletzt haben soll, sucht die Polizei Oberfranken mit einem Foto nach einem 23-jährigen Mann. Wie ein Polizeisprecher sagte, werde er verdächtigt, seine Mutter in ihrer Wohnung in Berg (Landkreis Hof) in der Nacht zu Mittwoch so schwer verletzt zu haben, dass sie später im Krankenhaus gestorben sei.

Mann soll Mutter in Bayern tödlich verletzt haben - Polizei sucht mit Foto

Der 23-Jährige leide unter Wahnvorstellungen. Daher könnten die Ermittler nicht ausschließen, dass von ihm eine Gefahr für andere ausgeht.

23 Jahre alt

Sehr schlank

Circa 175 Zentimeter groß

Blonde, kurze Haare

Bekleidung unbekannt

Wer den Verdächtigen treffe, solle ihn daher nicht ansprechen. Stattdessen sollten Zeugen sofort die Polizei rufen. Die Suche nach dem jungen Mann unter anderem mit einem Hubschrauber und Polizeihunden war zunächst erfolglos geblieben. (kam/dpa)

