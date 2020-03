Tragischer Unfall auf der Bundesstraße: Autofahrer gerät in Gegenverkehr und kracht in Laster - tot

Im Landkreis Hof kam es zu einem tragischen Unfall. Ein Mann kam mit seinem Ford auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen Lkw - der Autofahrer kam ums Leben.

Hof - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen auf der B173 ist am Montag (9. März) ein Autofahrer gestorben.

Unfall im Landkreis Hof: Autofahrer kommt in Gegenverkehr und kracht in Lastwagen

Der 63-jährige Autofahrer war gegen 10 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der B173 in Richtung Schwarzenbach am Wald unterwegs. Er kam aus noch ungeklärter Ursache auf Höhe des Ortsteils Culmitz mit seinem Ford auf gerader Strecke nach links und prallte in einen entgegenkommenden Lastwagen. Das teilte die Polizei mit.

+ Tragische Frontalkollision: Autofahrer an Unfallstelle verstorben © NEWS5 / Fricke

Der Autofahrer aus dem Landkreis Hof wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus. Ein Sachverständiger kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof an die Unfallstelle und unterstütze die Polizisten bei der Klärung der Unfallursache.

Ford kracht in Lkw: Unfallstelle gesperrt - Feuerwehren leiten Verkehr um

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung ist die Unfallstelle bis ungefähr 14.30 Uhr gesperrt. Rund 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung leiteten den Verkehr zwischen Schwarzenbach a. Wald und Naila um. Der Sachschaden beträgt rund 25.000 Euro.

