Sanitäter wollen junger Frau helfen - und bekommen Schlag ins Gesicht

Hof - Seit den letzten Jahren ist es kein einzigartiges Phänomen mehr. In Deutschland werden mehr und mehr Einsatzkräfte angegriffen, obwohl sie eigentlich helfen wollen. Der schreckliche Angriff in München, als ein 23-jähriger Deutscher auf einen Polizeibeamten am Hauptbahnhof hinterrücks einstach, ist dafür nur eines der vielen Beispiele. Der Vorfall sorgte für großes Entsetzen, berichtete tz.de.*

Nun kam es zu einem weiteren Angriff auf Einsatzkräfte. Im oberfränkischen Hof wurde ein Krankenwagen mit zwei Rettungskräften gegen 19 Uhr zu einer stark betrunken Frau gerufen. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau aufgrund ihrer immensen Alkoholisierung medizinische Hilfe benötigt.

Stark betrunkene Frau greift Einsatzkräfte in Krankenwagen an

Als die beiden Rettungskräfte die Frau in den Krankenwagen verfrachtet hatten, fuhren sie in Richtung des nächsten Klinikums. Doch noch auf der Fahrt begann die 24-Jährige, zu randalieren. Dabei schlug sie einem der Sanitäter ins Gesicht und gegen den Körper.

Im Krankenhaus angekommen, kamen den beiden Sanitätern zwei Polizisten zu Hilfe, die sich aufgrund eines anderen Einsatzes in der Klinik befanden. Laut dem Polizeibericht halfen sie den beiden Sanitätern die Frau einzuliefern. Diese randalierte weiter und bespuckte und beleidigte die Einsatzkräfte. Nach dem Vorfall stellte sich heraus, dass die eingesetzten Kräfte leichtere Verletzungen davon getragen hatten. Nun muss die junge Frau wegen mehreren Delikten mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Übergriffe auf Einsatzkräfte nehmen zu - Zahlen sind erschreckend

Da die Übergriffe auf Einsatzkräfte zunehmen, wollen diese künftig mehr unter Polizeischutz stehen. Innenminister Joachim Herrmann stellte die Zahlen dazu vor. Die Statistiken sind erschreckend.

