„Zeigt sich auf allen Volksfesten“: Söder feiert Wiesn-Entscheidung - Reiter empört sich

Von: Thomas Eldersch

Mit Freude nahm CSU-Chef Söder das Ja zum Oktoberfest 2022 auf. Eher zwiegespalten fiel die Reaktion seiner Fans auf Social Media aus. Auch OB Reiter stichelte.

München - „Oans, zwoa, drei, G‘suffa“ wird dieses Jahr wieder über die Theresienwiese in München schallen. Das Oktoberfest wird ohne Einschränkungen stattfinden. Darüber informierte am Freitag, 29. April, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) die Öffentlichkeit. Für ihn war es eine harte Entscheidung. Für den bayerischen Ministerpräsidenten anscheinend weniger und das durfte sich Söder auch von Reiter anhören.

Oktoberfest 2022: Söder feiert die Entscheidung von Münchens OB Reiter

Markus Söder (CSU) warb schon im Vorfeld der Entscheidungsfindung in München für das Stattfinden des Oktoberfests. Er sagte im Interview mit dem Münchner Merkur, dass er es für „richtig und wichtig“ empfinde, die Wiesn abzuhalten. Die endgültige Entscheidung würde aber die Stadt München selbst treffen müssen. Und OB Reiter hat eben dies getan. Obwohl ihm die Lage in der Ukraine und die Corona-Pandemie bei der Entscheidungsfindung Bauchschmerzen bereitete.

Bayerns Landeschef postet hingegen kurz nach der Pressekonferenz Reiters auf Instagram ein Foto von ihm und dem Rathauschef bei der Eröffnung des Oktoberfests 2019. Dazu schrieb er: „Die Wiesn 2022 findet statt! Ein gutes Signal gerade auch in schwerer Zeit. Das Münchner Oktoberfest steht wie kein anderes Volksfest für Lebensfreude und Weltoffenheit. Es ist internationales Aushängeschild Bayerns. Ich werde gerne hingehen und freue mich auf die erste Mass.“

Oktoberfest 2022: Reiter mit deutlichen Worten in Richtung Söder und Holetschek

Diese Euphorie für ein Mega-Event, welches vor einem Jahr noch als Superspreader-Event verteufelt worden wäre, entging auch OB Reiter nicht. In seiner Erklärung ließ er es sich also auch nicht nehmen, Söder einen deftigen Seitenhieb zu verpassen. „Ich nehme zur Kenntnis, dass der bayerische Gesundheitsminister, Herr Holetschek, täglich vor den Gefahren des Herbstes warnt, während der bayerische Ministerpräsident sich auf allen Volksfesten, die gerade stattfinden, zeigt - ohne Maske, mit Maßkrug in der Hand und ohne Abstand.“ Und tatsächlich schien Söder in den vergangenen Wochen von einem Volksfest zum anderen zu tingeln. Und das dazu kurz nach seiner Corona-Erkrankung.

Reiter ließ es aber damit noch nicht gut sein. Sein Angriff auf Söder und seine Corona-Politik ging weiter, ohne dabei den Namen des CSU-Chefs explizit zu erwähnen. Zunächst äußerte sich der Rathauschef sichtlich genervt darüber, dass schon seit Tagen und Wochen „manche andere“ ihre Meinung zum Oktoberfest ungefragt über die Medien kundgetan haben. „Klar, man kann das Team, in dem man spielt [...], auch täglich wechseln oder regelmäßig wechseln. Man kann, wie in Bayern geschehen, das ‚Team Vorsicht‘ auch auflösen und daraus ein ‚Team Volksfesthopping‘ machen“, fuhr Reiter fort. Dafür würde es dann Beifall in den Bierzelten geben. Aber es sei auch einfach, so etwas zu sagen, wenn man „Versprechungen macht, für die man nicht verantwortlich“ sei.

Während Söder ein Volksfest (hier das Münchner Frühlingfest) nach dem anderen besucht, hatte OB Dieter Reiter schwer zu kämpfen, sein Ok für die Wiesn 2022 zu geben. © Sven Hoppe/Matthias Balk/dpa

Oktoberfest 2022: Söders Follower sind bei der Wiesn-Entscheidung unterschiedlicher Meinung

Eine Söder-Followerin teilte die Bedenken des OB. „Lauterbach spricht von Killervariante im Herbst und in Muc wird im Herbst das größte Volksfest gefeiert wo die ganze Welt zusammenkommt. Bitte entschuldigt wenn man sich etwas verarscht vorkommt!“ Eine andere Kommentatorin wirft Söder Heuchelei vor. In seiner Regierungserklärung von Mitte März sprach Söder von „Team Blindflug“ im Zusammenhang mit der Corona-Politik der Ampel-Regierung. Außerdem wurden er und sein Gesundheitsminister Holetschek nicht müde, das Auslaufen der Corona-Regeln und die Hotspot-Regelung des Bundes zu kritisieren.

Aber es hagelte nicht nur Kritik in den Kommentaren. Viele freuten sich wie Söder auf die Wiesn 2022. „Sehr schön! Das ist die richtige Entscheidung. Die Wiesn muss stattfinden. Das größte Volksfest der Welt feiert endlich ein Comeback. Wir müssen uns Normalität wieder trauen“, schreibt ein User. (tel)

