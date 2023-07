Unfall in Bayern: Auto stürzt über 70 Meter in die Tiefe – Fahrer tot, Beifahrerin schwer verletzt

In Bayern hat sich am Mittwochmorgen ein schlimmer Unfall ereignet. Ein Auto ist im Norden des Freistaats einen Abhang hinabgestürzt, der Fahrer überlebte nicht.

Er wurde aus dem Wagen geschleudert

Schlimmer Unfall in Bayern: Ein Auto ist im Norden des Freistaats einen Abhang hinabgestürzt, dabei wurde der Fahrer hinausgeschleudert. Er verstarb.

Wallersberg – Ein weiterer folgenschwerer Unfall hat sich in Bayern ereignet. Seit Dienstagabend starben ein Motorradfahrer bei einem Unfall nahe Pegnitz, einer in Niederbayern, zwei weitere Unfälle hatten Schwerstverletzte zur Folge. Nun gibt es Berichte des nächsten tödlichen Unfalls: In der Nähe der Ortschaft Wallersberg, Landkreis Lichtenfels, stürzte ein VW Golf einen Steilhang hinab.

Tödlicher Unfall in Bayern: VW Golf stürzt Steilhang hinab – Fahrer tot

Nach ersten Informationen vom Unfallort war der VW Golf auf der Staatsstraße 2291 in der Nähe der Ortschaft Wallersberg unterwegs. Allem Anschein nach kam das Auto dann in den Serpentinen von der Fahrbahn ab und stürzte einen Steilhang über 70 Meter weit in die Tiefe.

Dabei wurde der Fahrer des VWs aus dem Wagen geschleudert. Er starb den Berichten zufolge noch an der Unfallstelle. Im Auto befand sich noch eine Beifahrerin – sie überlebte den schlimmen Unfall schwer verletzt.

Horror-Unfall in Bayern: Auto stürzt Steilhang 70 Meter in die Tiefe

Auf den Fotos vom Unfallort ist nur noch das völlig zusammengeknautschte Autowrack des VW Golf zu sehen. Bei den Bildern erscheint es fast wie ein Wunder, dass die Beifahrerin überhaupt überlebte. Für die Polizei gilt es nun, die Ursache und den Hergang des Unfalls zu ermitteln. Fokus dabei wird vor allem darauf liegen, warum der Wagen von der Straße abgekommen war. (fhz)

