Horror-Unfall in Bayern: Junges Brüderpaar kommt bei Frontal-Crash ums Leben

Ein junges Brüderpaar prallt auf einer bayerischen Landstraße gegen mehrere Autos. Die zwei Männer werden eingequetscht und sterben noch an der Unfallstelle. Den Rettungskräften bietet sich ein Bild der Zerstörung.

Peißenberg - Am Dienstagabend wurde die bayerische Bundesstraße 472 zwischen Hohenpeißenberg-Ost und Peißenberg-West wegen eines schweren Unfalls komplett gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, stießen gegen 21.20 Uhr in der sogenannten Hohenwarter Kurve mehrere Autos frontal zusammen - zwei junge Brüder im Alter von 13 und 20 Jahren wurden dabei in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von den Rettungskräften befreit werden. Ihre Verletzungen waren jedoch so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle starben.

Horror-Unfall in Bayern: Zwei Brüder sterben bei Frontal-Crash

Der entgegenkommende 41-jährige Pkw-Fahrer aus Weilheim, mit dem die Brüder zusammenstießen, musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer des Kleintransporters, auf den die Brüder zuerst prallten, blieb glücklicherweise unverletzt. Die komplette Geschichte, wie es zu dem Horror-Unfall in Bayern kam, lesen Sie auf Merkur.de*.

