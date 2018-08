Hospiz und BRK erfüllen todkranker Frau (45) letzten Wunsch: Noch einmal ans Wasser 

Erste Fahrt des Herzenswunsch-Hospizmobils

von Miriam Sahli-Fülbeck schließen

Die krebskranke Frau S. wohnt in einem Hospiz in der Oberpfalz und hofft so sehr, vor ihrem Tod noch mal das Meer zu sehen. Es ist der erste Auftrag für das Herzenswunsch-Hospizmobil des BRK Straubing-Bogen.