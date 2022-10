Übernachten im Sisi-Schloss: Drehort der Netflix-Serie öffnet seine Pforten für Airbnb-Gäste

Von: Felix Herz

Die Netflix-Serie „Die Kaiserin“ wird hauptsächlich im bayerischen Schloss Weissenstein gedreht. Airbnb-Gäste dürfen dort bald übernachten. © agefotostock / IMAGO

Das Schloss Weissenstein ist einer der Hauptdrehorte der Netflix-Serie „Die Kaiserin“. Bald können dort Airbnb-Gäste übernachten und sich wie Sisi fühlen.

Pommersfelden – Ende September wurde die Netflix-Serie „Die Kaiserin“ veröffentlicht. Thema ist natürlich Sisi, ihre verbotene Liebe zu Kaiser Franz Joseph und – wie soll es anders sein – Intrigen und Machtkämpfe am Wiener Hof des 19. Jahrhunderts. Gedreht wurde die sehr erfolgreich gestartete deutsche Serie in Pommersfelden – auf Schloss Weissenstein, nördlich von Nürnberg.

Sisi-Schloss in Bayern öffnet die Pforten für Airbnb-Gäste

Für Fans der Netflix-Serie „Die Kaiserin“ und alle, die sich schon immer so richtig royal fühlen wollten, gibt es nun ein passendes Angebot: Für Sommer 2023 können Besucher über das Online-Portal Airbnb ab 2. November 2022 einen Aufenthalt auf Schloss Weissenstein, dem Hauptdrehort der Serie, buchen.

Das teilte Airbnb in einer Pressemitteilung mit. „Die Gäste reisen in die Vergangenheit und tauchen – wie Kaiserin Elisabeth von Österreich – in den historischen Glanz des 19. Jahrhunderts ein“, heißt es da. Das Schloss Weissenstein spielt als Hauptresidenz vom Kaiserpaar Elisabeth und Franz eine Hauptrolle in der Netflix-Serie.

Details zum Aufenthalt im Sisi-Schloss: Wie viel kostet der royale Spaß?

In der Pressemitteilung heißt es zudem, dass Gastgeberin Benedicta Gräfin von Schönborn-Wiesentheid die Gäste in Empfang nehme und zu ihrer kaiserlich eingerichteten Suite im Westflügel führe. In der Buchung enthalten sind außerdem eine Führung durch das Schloss sowie ein von Sisi inspiriertes Frühstück und Abendessen in einer Grotte.

Stellt sich natürlich die Frage, wie viel das royale Vergnügen kosten soll. Angelehnt an den 185. Geburtstag von Sisi beträgt der Preis pro Nacht 185 Euro. Doch die verfügbaren Plätze sind rar: Es gibt zwei Termine, an denen jeweils zwei Personen für eine Nacht auf Schloss Weissenstein bleiben dürfen: der 19. und 20. Juni 2023.

Laut faz.net steht die Sisi-Serie „Die Kaiserin“ von Katharina Eyssen auf Platz eins unter allen nicht-englischsprachigen Netflix-Serien weltweit. Sie setzt damit den mit „Dark“ aus dem Jahr 2017 begonnenen Trend international erfolgreicher deutscher Netflix-Serien fort. Ein weiteres Kapitel zu dieser Erfolgsgeschichte soll die Serie „1899“, die von den „Dark“-Machern ist und im November auf dem Streaming-Dienst erscheint, hinzufügen. (fhz)

