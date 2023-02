„Ist der, der das irre Zeug gepostet hat, grad im Urlaub?“ - Aiwanger überrascht Follower mit Lidl-Statement

Von: Katarina Amtmann

Normalerweise erhält Hubert Aiwanger auf Twitter viel Gegenwind - nicht jedoch für seinen neuesten Tweet (Archivbild). © IMAGO / Rolf Poss

Normalerweise polarisiert Söder-Vize Hubert Aiwanger mit seinen Tweets. Für seinen neuesten Post auf Twitter erhält der Politiker überraschend viel Zuspruch.

München - Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler und Markus Söders Stellvertreter als bayerischer Ministerpräsident, polarisiert mit seinen Aussagen regelmäßig - unter anderem auf Twitter. Sei es das Thema Klima und Wetter oder Grünen-Bashing („Ihr wollt doch zurück in die Steinzeit.“) Auf dem sozialen Medium legt sich Bayerns Wirtschaftsminister gerne mit seinen Mitmenschen an, einen blaffte er gar mit „Du raffst es nicht“ an.

Lidl reduziert Verkauf von Fleisch: Hubert Aiwanger reagiert

Seine Meinung tut Aiwanger auch in einem neuen Tweet kund, diesmal ist ein Discounter im Fokus: „Wenn Lidl den Verkauf von Fleisch reduziert ist das eine Chance, dass dieses hochwertige Lebensmittel wieder mehr in die Hand des regionalen Lebensmittelhandwerks unserer Metzgereien zurückkehrt, mit nachvollziehbarer Herkunft, und nicht für Rabattschlachten missbraucht wird“, so der Freie-Wähler-Chef am Freitag (3. Februar).

„Jamei, der Hubsi sagt mal was Vernünftiges“ - Aiwanger überrascht Twitterer

„Ausnahmsweise mal was Vernünftiges“, zeigt sich ein Twitterer überrascht und ein zweiter schlägt in die gleiche Kerbe: „Oh - ein sinnvolles Statement.“ Mit seinem neuesten Tweet scheint der Politiker die Leute verblüfft zu haben: „Jamei, der Hubsi sagt mal was Vernünftiges! Gratuliere!!“

Das ist Hubert Aiwanger

„Wurde Ihr Account gehackt“? Unglaube nach Aiwanger-Tweet

„Krass. Ist der, der das irre Zeug gepostet hat, grad im Urlaub?“ scherzt ein Mann, der offenbar auch von Aiwangers Tweet überrascht ist. „Wurde Ihr Account gehackt oder stammen diese (richtigen) Worte tatsächlich von Ihnen, Herr Aiwanger?“ fragt eine weitere Person. „Ein Tweet von Aiwanger, den ich gut finde - dass ich das noch erleben darf.“

Kritik bleibt wie so oft aber nicht aus: „Leider berücksichtigen sie bei diesem Gedankengang, dass Fleisch für immer mehr Menschen damit nicht mehr bezahlbar wird.“ (kam)

