Aha... hatte ich also recht, wenn ich die Artikelüberschrift lese

Katastrophenschutz ruft Artikel 15 aus: Norovirus breitete sich auf Berghütten aus – Warnung für die Region

Es ist also tatsächlich Noro-Virus. Aber der ist kein Seuchenvirus. Von daher kann der Artikel 15 vom Katastrophenschutz zurückgenommen werden. Das ist nicht nötig. Der Noro-Virus ist zwar scheiße und wird hier in meiner Region mit einem scheußlicheren Namen bedacht (Kotzvirus), ist aber gut behandelbar. Mal eine Woche nichts essen, viel Wasser, Tee und Elektrolyte trinken und danach langsam anfangen. Zuerst mal nur Zwieback und dann langsam mehr. Und vor allem: Hygiene ist wichtig: Händewaschen wenn man auf Toilette war, Toilette desinfizieren, Klamotten in die Waschmaschine, Handtücher am Besten gleich mit. Außerdem Badezimmer und Schlafraum lüften. Eventuell auch Oberflächen desinfizieren (Möbel, Tische).