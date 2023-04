Hund beißt Radfahrer – Polizist kommt zur Kontrolle und wird ebenfalls gebissen

Von: Tanja Kipke

Gleich zweimal biss ein Hund am Ostermontag zu: Nachdem ein Radfahrer von dem Mischling angefallen wurde, kontrollierte die Polizei die Besitzerin. Dabei wurde ein Beamter verletzt.

Beutelsbach – Ein Hund hat im niederbayerischen Landkreis Passau erst einen Fahrradfahrer und später einen Polizisten gebissen. Gegen die Hundehalterin wird nach Angaben der Polizei vom Mittwoch wegen fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen ermittelt.

Hund beißt Radfahrer und Polizisten: Mischling öffnete selbstständig das Tor

Der Collie-Bernhardiner-Mischling hatte demnach am Ostermontag in Beutelsbach einen 22 Jahre alten Radfahrer in den Oberschenkel gebissen. Erst durch das Eingreifen eines Zeugen habe der Hund von dem jungen Mann abgelassen. Die Hundehalterin entschuldigte sich und tauschte mit dem Verletzten die Personalien aus. Der Mann begab sich anschließend in ärztliche Behandlung und zeigte den Vorfall bei der Polizei an.

Als die Beamten am selben Tag bei der Hundehalterin vorstellig wurden, sprang der Mischling über einen Zaun im Garten. Dann habe er laut Polizei „mit den Vorderpfoten das unversperrte Garagentor geöffnet.“ Ohne großes Gebell sei er direkt auf einen der beiden Beamten losgegangen und habe ihm ins Gesäß gebissen. Der Beamte erlitt eine blutende Wunde und begab sich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die zuständigen Behörden seien über den Vorfall informiert worden, hieß es seitens der Polizei weiter. Die Besitzerin muss sich nun verantworten. (tkip/dpa)

