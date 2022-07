Hund greift Mutter und Kind an und beißt mehrfach zu – Tochter (5) schwer verletzt

Von: Tanja Kipke

Ein schwarzer Hütehund attackierte in Pfaffenhausen eine Mutter und ihre Tochter. (Symbolbild) © IMAGO

In Pfaffenhausen attackierte ein Hund eine Mutter samt Tochter. Die 5-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Halter muss sich jetzt verantworten.

Pfaffenhausen – Offenbar kam der schwarze Hund wie aus dem Nichts. Eine Mutter holte am Mittwoch (20. Juli) ihre 5-jährige Tochter vom Kindergarten in Pfaffenhausen (Landkreis Unterallgäu) ab. „Während sie die Burgstraße entlang gingen, kam ein großer schwarzer Hund aus einem Anwesen an der Burgstraße und griff das 5-jährige Mädchen unvermittelt an“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er biss das Mädchen mehrmals, auch der Mutter biss der Hund ins Bein. Die 5-Jährige wurde dadurch schwer verletzt.

Hund beißt Mutter und Tochter in Bayern: Polizei ermittelt gegen Halter

Der Hund ließ irgendwann von den beiden ab, die verletzte Mutter suchte mit ihrer Tochter sofort das Krankenhaus auf. Der dortige Arzt informierte schließlich die Polizei. Diese machte den Besitzer des Tiers ausfindig und stellte sicher, dass „der Hund sofort sicher verwahrt wird“. Bei dem Vierbeiner handele es sich um einen schwarzen Hütehund, der normalerweise zum Schutz gegen Wölfe von Schäfern eingesetzt wird.

Die Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen sowie die Diensthundeführer des Polizeipräsidiums Schwaben führen nun eine genaue Begutachtung des Hundes sowie dessen Haltung durch. Die Beamten ermitteln gegen den Besitzer wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

