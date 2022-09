„Fensterbank mit Blutspuren übersät“: Hund beißt Einbrecher in die Flucht

Polizei sucht Zeugen

Das ging wohl nach hinten los: Ein Unbekannter versuchte in ein Haus in Bayern einzubrechen - und wurde von dem dort wohnenden Hund gebissen.

Strullendorf – In einem kleinen Ort im Landkreis Bamberg (Strullendorf) versuchte ein Unbekannter in ein Hinterhaus einzubrechen. „Ein Hund biss den Täter wohl in die Flucht“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Aber was genau war geschehen?

Wachhund beißt Einbrecher: Fensterbank von Blutspuren übersät

Als der Bewohner des betroffenen Hinterhauses nach Hause kam, fand er seine Wohnung verwüstet vor. „Wie sich herausstellte, war der Hund des Mieters in Rage geraten und hatte im Bereich eines gekippten Fensters abgehaust.“ Laut Polizei hat offenbar ein unbekannter Täter durch das Fenster hindurchgefasst. Dabei war er von dem wachsamen Terrier derart gebissen worden, „dass die Fensterbank mit Blutspuren geradezu übersät wurde“.

Durch die schnelle Reaktion des Hundes, gelang es dem Einbrecher nicht, in die Wohnung zu steigen und etwas zu stehlen. „Er musste vermutlich verletzt flüchten.“

Polizei startet Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei in Bamberg bittet nun um Mithilfe:

Zeugen, die im Laufe des Dienstags verdächtige Personen im Bereich Lindenallee gesehen oder bei einer Person ungewöhnliche Verletzungen an Händen oder Armen bemerkt haben, melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.

