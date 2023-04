„Hundefreunde aufgepasst“: Eisdiele in Augsburg bietet Eis für Vierbeiner in Begleitung an

Von: Felix Herz

Eine Eisdiele in Augsburg bietet nun auch Eis für Hunde an – eigener Aussage nach ist das eine „gesunde Erfrischung“. (Symbolbild) © SNA / Design Pics / Imago/ Merkur Collage

Eis für Hunde – klingt verwunderlich, gibt es aber. Nun auch in Ausgburg. Dort hat eine Eisdiele den leckeren Sommer-Snack für Vierbeiner im Angebot.

Augsburg – Laktosefrei und ohne Weißzucker – so ist das Eis für Hunde, das nun auch eine Eisdiele in Augsburg anbietet. Das „Eiscafe Tutti Frutti“ verkauft künftig „Bello Eis“, welches laut Herstellerangaben auf deren Website „speziell für Hunde aller Größen entwickelt wurde“.

Eis für Hunde: Augsburger Eiscafe mit speziellem Snack für Vierbeiner

Laut „Bello Eis“ wird das Hunde-Eis ohne die für Hunde schlecht verträglichen Laktose und Weißzucker hergestellt. Das Speiseeis habe Reismilch-Geschmack und schmecke leicht süßlich, dank des verwendeten Agavendicksafts steige aber nicht der Blutzuckerspiegel bei den treuen Vierbeinern.

Künftig können Frauchen und Herrchen die leckere Sommer-Versuchung also gemeinsam mit ihren Hunden genießen. Ende März gab das „Eiscafe Tutti Frutti“ mit einem Facebook-Post bekannt, nun „Bello Eis“ zu führen. „Hundefreunde aufgepasst – ab heute findet ihr bei uns Bello Eis“, heißt es da. Der Hunde-Eis-Hersteller ist ein von Christian Scaletta geführtes Unternehmen mit Sitz in Meckenbeuren, einer Gemeinde in Baden-Württemberg.

Hunde-Eis in Bayern und Baden-Württemberg

Das „Eiscafe Tutti Frutti“ ist nicht die erste Eisdiele, die das spezielle Hunde-Eis führt- Auf Facebook postet der Hersteller „Bello Eis“ regelmäßig Updates zu neuen Kunden, unter anderem am Bodensee und in Ulm gibt es auch welche, die den erfrischenden Hunde-Snack anbieten. (fhz)

