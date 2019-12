Mann wirft Hund seiner Freundin aus dem Fenster: Das Tier stirbt und sie übt offenbar Rache

Im Streit hat ein Mann im Landkreis Passau den Hund seiner Freundin aus dem Fenster geworfen. Das Tier starb. Die Frau nahm danach offenbar Rache.

Fürstenzell - Während eines Streits hat ein 50-Jähriger im Landkreis Passau den Hund seiner Freundin aus dem Fenster im dritten Stock geworfen. Der Yorkshire Terrier starb kurze Zeit später an den Folgen seiner Verletzungen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann sei während des Beziehungsstreits am Samstag in Fürstenzell immer aggressiver geworden. Beim Eintreffen der Polizei war er nicht mehr vor Ort.

Passau: Mann wirft Hund von Freundin aus Fenster - die rächt sich

Knapp drei Stunden nach dem Vorfall meldete sich eine Verwandte des 50-Jährigen bei der Polizei und berichtete, drei Autos vor ihrem Anwesen seien zerkratzt worden. Die Besitzer der Fahrzeuge vermuteten einen Racheakt der Frau wegen des getöteten Hundes. Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von 3600 Euro.

Wie die Tierrettung Niederbayern berichtet, warf auch in Straubing ein Mann einen Hunden aus dem Fenster des dritten Stockes. Mit fatalen Folgen. Doch nicht nur Hunde fliegen ab und an aus dem Fenster. Eine Frau hat am Montag in der Nürnberger Innenstadt ihre komplette Wohnungseinrichtung aus dem Fenster geworfen. Die geistig verwirrte Frau wurde später in eine Klinik gebracht.