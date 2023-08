Lebensgefährliche Aktion: Mann surft auf ICE durch Bayern

Von: Johannes Welte

Auf so einer Kupplung zwischen zwei ICE-Garnituren sprang der Mann auf und fuhr mit. © IMAGO/Ulrich Wagner

Ein Mann aus Malaysia hat sich am Bahnhof im niederbayerischen Plattling zu einer lebensgefährlichen Aktion hinreißen lassen: Er sprang auf einen anfahrenden ICE und fuhr mit ihm Richtung Passau weiter.

Plattling - Dass Jugendliche sich ab und an in Großstädten dazu hinreißen lassen, auf anfahrende S-Bahnen aufzuspringen, sich am Türknopf festzuhalten und bis zur nächsten Station mitfahren zu lassen, ist seit Jahrzehnten ein von Polizei und Bahnbetreibern hinlänglich bekanntes und manchmal tödliches Problem. Dank der Druckknöpfe an modernen Zugtypen ist das aber mittlerweile selten geworden.

Ein Fahrgast aus Malaysia sorgte jetzt mit einem viel gefährlicherem Manöver in der Kleinstadt Plattling (13.121 Einwohner) bei Deggendorf für Aufregung. Der Bahnhof ist ein ICE-Haltepunkt, da sich hier die Bahnlinien aus München, Nürnberg, Wien und dem bayerischem Wald kreuzen.

Hier am Bahnhof in Plattling sprang der Mann auf den ICE auf. © Wikipedia/High Contrast

Rauchpause bei zwei Minuten Aufenthalt

Am Montag hielt hier auch der ICE 27 von Dortmund nach Wien. An Bord ein Fahrgast aus Malaysia (41). Der ist offenbar nikotinsüchtig. Jedenfalls versuchte der Passagier den laut Fahrplan zweiminütigen Stopp des Schnellzuges für eine Zigarettenpause zu nutzen. Dabei verkalkulierte sich der Raucher. Die Türen des ICE schlossen, der Mann konnte sie nicht mehr öffnen. Sein Gepäck war laut Bundespolizei im Inneren eingesperrt.

Also wagte der 41-Jährige ein lebensgefährliches Manöver: Er sprang auf die Kupplung zwischen den beiden Zugteilen auf, um dort bis zum nächsten Halt im Freien mitzufahren. Die ICE-Züge der Bahn fahren bis zu 300 km/h schnell - wenn auch die Strecke von Plattling bis zum nächsten fahrplanmäßigen Halt in Passau im Schnitt „nur“ mit 120 km/h befahren wird. Laut Sprecher der Bundespolizei Passau beschleunigte zwischenzeitlich auf 160 Kilometer pro Stunde, heißt es in der pnp.

Nach 15 Kilometern stoppte die Polizei den Zug

Mitreisende im Zug bemerkten das lebensgefährliche Manöver und sagten dem Zugführer Bescheid . Dieser hielt den Zug nach etwa 15 Kilometern am Bahnhof in Osterhofen an. Der Mann blieb unverletzt. Allerdings nahmen ihn die Bundespolizisten in Gewahrsam. Er wurde wegen Nötigung und einer Ordnungswidrigkeit angezeigt, dann durfte er weiterfahren. Der ICE setzte dann seine Fahrt mit Verspätung fort. Wegen der Aktion haben sich laut BR im Betrieb der Deutschen Bahn insgesamt 13 Züge über mehrere Stunden verspätet.

