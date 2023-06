„Ich gehe drei Stunden diesen dr**** Berg rauf“: Bayerischer Wutanfall – weil Wanderer kein Weißbier bekommt

Von: Felix Herz

Teilen

Ein Ehepaar geht wandern, der Mann freut sich auf sein Weißbier bei der Einkehr – doch die Hütte hat zu. Es folgt ein Video, das die Massen begeistert. (Symbolbild) © Shotshop / IMAGO

Ein Paar beim Wandern, kurz vor der Einkehr auf einer Berghütte. So weit, so normal – doch die Hütte hat zu. Zum hör- und spürbaren Leidwesen des Wanderers.

München – Direkt vorweg – es lässt sich nicht bestätigen, ob das Video echt oder gestellt ist. Das nimmt dem Clip, der nun seit Monaten durchs Netz geistert und millionenfach geklickt wird, aber nichts an seinem Spaß. Denn wie der Wanderer, der sich einfach nur auf seine Weißbier-Belohnung auf der Berghütte freut, auf bayerisch losledert, belustigt die gesamte Netzgemeinde. Aber Achtung: Das Video enthält Schimpfwörter.

Statt Einkehr mit Weißbier vor verschlossener Tür: Wutanfall auf bayerisch folgt

Das Video ist keine Minute lang, sorgt aber seit Anfang des Jahres in den sozialen Medien für viel Spaß – ob auf Reddit, als Reel bei Instagram oder auf TikTok. Es geht um ein Ehepaar beim Wandern, die Frau filmt gerade, wie die beiden ihr Ziel erreichen – eine typische Hütte, perfekt zum Einkehren und um sich von der Wanderung zu erholen. So auch der Plan der beiden Wanderer im Video – doch sie haben die Rechnung ohne die Öffnungszeiten gemacht.

Die Frau ist zuerst in Sichtweite der Hütte und einige Meter vor ihrem Mann, der sichtlich erschöpft mit zwei Wanderstecken hinterherstapft. Sie sieht die Hütte, die geschlossenen Sonnenschirme, die fehlenden Leute – und flüstert schon sorgenvoll in die Kamera: „Oh schei*e, das wenn er sieht...“. Dann schwenkt sie auf ihrem Mann, der ihr zuruft, sie solle ein Weißbier bestellen, „kruzifix nochmal“, und ärgert sich hörbar erschöpft über die Wanderung, von der er offenbar nicht der größte Fan war.

„Schatzelein, das werd ned gehen“, ruft ihm seine Frau dann zu. „Warum denn“, kommt zurück – und seine Frau erklärt ihm, dass die Hütte wohl zu habe. Es folgt ein Wutausbruch, der es in sich hat. „Ja leckt mich doch am A****, leckt mich doch am A****, dieser Schei******!“ Die Gehstöcke fliegen auf den Boden, wütend gestikuliert der Mann dabei in Richtung Hütte. „Ich gehe drei Stunden diesen ***** Berg rauf, drei Stunden!“ Als ihn die Frau beruhigen will und sagt, das mache doch nichts, dann würden sie halt wieder heimgehen, kommt nur frustriert „ja freilich, wieder zwei Stund!“ zurück. Dann endet das Video.

„Fluchen auf bayrisch ist schon irgendwie charmant“: Netz amüsiert sich über bayrischen Wutanfall

Das Video wurde in den verschiedensten Kanälen gepostet, der Ursprung unklar. Die Reaktionen sind aber stets die gleichen: Die Netzgemeinde lacht sich schlapp über den herrlich nahbaren Wutanfall, da die meisten wohl gut nachfühlen können, wie sich der Herr im Video fühlt. „Durch und durch sympathisch“, schreibt ein Reddit-User, ein anderer freut sich über den Dialekt: „Fluchen auf bayrisch ist schon irgendwie charmant“.

Ein User weiß auch, wie die Geschichte wohl ausgegangen sein mag: „Der wird durch seinen Hass Richtung Auto getrieben. An der ersten Tanke geht‘s dann sofort raus um sich n Bier und ne Wurstsemmel zu kaufen. Bis dahin wird zwischen den Beiden auch kein Wort gewechselt“. Ob das der Wahrheit entspricht, wissen nur die beiden Eheleute. (fhz)

