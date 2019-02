Flüchtlinge auf Standstreifen der A3 zu Fuß unterwegs - setzte Schleuser sie aus?

Die Polizei griff auf der A3 auf Höhe der Anschlussstelle Iggensbach eine Gruppe Flüchtlinge auf, die zu Fuß auf dem Standstreifen der Autobahn unterwegs war.

Iggensbach - Ein Schleuser soll sieben Flüchtlinge nach deren Aussage an der niederbayerischen Autobahn 3 ausgesetzt haben.

Die Männer waren als Fußgänger auf dem Standstreifen der Fernstraße unterwegs, als Polizisten sie auf Höhe der Anschlussstelle Iggensbach (Landkreis Deggendorf) aufgriffen.

Flüchtlinge an Bord eines Kühllasters nach Deutschland gekommen

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die Flüchtlinge zuvor an Bord eines mit Kiwis beladenen Kühllasters über die Grenze nach Deutschland gekommen und an einem Parkplatz ausgestiegen. Der 66-jährige Lastwagenfahrer gab demnach an, nichts von den Menschen im Laderaum gewusst zu haben.

Die nach eigenen Angaben 14- bis 17-Jährigen wurden dem Jugendamt übergeben, wie es weiter hieß. Die beiden Erwachsenen wurden nach Österreich abgeschoben.

dpa

