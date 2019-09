„Bis zur Unkenntlichkeit verbrannt“ - Horrorunfall auf der A3 

Am Sonntagabend hat sich auf der Autobahn A3 bei Iggensbach (Landkreis Deggendorf) ein tragischer Unfall ereignet. Ein Mensch kam dabei ums Leben.

Iggensbach - Beim Zusammenprall eines Autos mit einem Sattelzug auf der A3 bei Iggensbach (Landkreis Deggendorf) ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Der BMW war am Sonntag auf der Autobahn Richtung Passau wohl ungebremst auf den Auflieger eines Sattelzugs aufgefahren, woraufhin beide Fahrzeuge Feuer fingen, wie die Polizei mitteilte.

Bayern/ A3: BMW fährt auf Sattelzug auf und fängt Feuer - ein Toter

Der Fahrer oder die Fahrerin sei „bis zur Unkenntlichkeit verbrannt“ und tot aus dem Auto geborgen worden. Deshalb konnte auch die Identität des Opfers zunächst nicht festgestellt werden. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Weshalb sich der Zusammenstoß ereignete war zunächst unklar.

