Mann feuert Schüsse im Allgäu ab – Polizei nimmt 28-Jährigen fest

Von: Elisa Buhrke

Symbolbild-Montage: Bahnhof in Buchloe (Landkreis Ostallgäu) bei Nacht. © IMAGO / MiS, Daniel Karmann/dpa

Nachdem ein Mann in Amberg Schüsse mit einer Schreckschuswaffe abgegeben hatte, vermeldet die Polizei wenig später die Festnahme eines jungen Mannes.

Update, 20.55 Uhr: Neue Informationen rund um die von einem Mann abgegebenen Schüsse in Amberg. Wie die Polizei mitteilt, konnte ein 28-jähriger Mann in Fürstenfeldbruck festgenommen werden. Weiter melden die Beamten in einer offiziellen Mitteilung: „Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 28 Jahre alten Mann. Beamte der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck nahmen ihn gegen 17:45 Uhr auf offener Straße in Fürstenfeldbruck fest, nachdem der Einsatzzentrale in Ingolstadt dort ein Streit gemeldet wurde. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist der Mann für die Schussabgabe in Amberg verantwortlich.

Bei seiner Festnahme hatte der Tatverdächtige eine PTB-Waffe (sogenannte „Schreckschusswaffe“) und ein Pfefferspray bei sich. Eine entsprechende waffenrechtliche Erlaubnis für die Waffe konnte er nicht vorweisen. Eine Durchsuchung der Wohnung noch in den Abendstunden erbrachte keine Hinweise auf weitere Waffen.“

Erstmeldung vom 3. August

Amberg - Die Polizei sucht im Allgäu nach einem Mann, der mutmaßlich Schüsse im Freien abgefeuert haben soll. Anwohner in Amberg (Landkreis Unterallgäu) hatten den Vorfall gemeldet – deshalb kontrollieren Beamte nun Züge in der Region. Verletzte gebe es bisher nicht, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag, 3. August, mit. Es könnte es sich aber um eine Schreckschusswaffe handeln.

Mann feuert im Allgäu Schüsse ab – Polizei kontrolliert Züge

Nachdem er die Schüsse abgesetzt hatte, soll sich der Verdächtige zum Bahnhof in Buchloe (Landkreis Ostallgäu) bewegt haben. Laut Angaben des Sprechers kontrolliert die Polizei nun Züge, die in dem Zeitraum dort abfuhren. Ihr liege eine Beschreibung des Mannes vor. (elb/dpa)

