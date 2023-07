Mann „mit bayerischem Dialekt“ zieht Klimakleber von der Straße – Polizei sucht mit Beschreibung nach ihm

Von: Felix Herz

Wegen eines Zusammenstoßes zwischen Klimaklebern und einem wütendem Autofahrer in Passau ermittelt nun die Polizei. (Symbolbild) © aal.photo / IMAGO

Bei einem Klimaprotest in Passau, in dessen Rahmen sich Aktivisten auf die Straße klebten, soll ein Autofahrer körperliche Gewalt angewandt haben.

Passau – Die Protestaktionen der Mitglieder der „Letzten Generation“ arten nicht selten zur Geduldsprobe für Autofahrer aus. Wenn sich die Aktivisten wieder auf eine viel befahrene Straße kleben – so wie am Freitag, 30. Juni, in Augsburg – und die Menschen aber pünktlich zur Arbeit müssen, kommt es häufig zu verbalen Entgleisungen oder sogar Handgreiflichkeiten gegen die inzwischen häufig als Klimakleber betitelten Aktivisten. Ob der Ärger nachvollziehbar ist oder nicht – wenn es zu Gewalt kommt, muss die Polizei einschreiten. So wie jetzt in einem Fall aus Passau.

Polizei ermittelt gegen Unbekannten – weil er Aktivisten von der Straße zog

Laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Niederbayern ermittelt die Kriminalpolizei Passau gegen einen unbekannten Mann, der am Mittwoch, 28. Juni, bei einer Protestaktion der „Letzten Generation“ wohl handgreiflich wurde. Gegen 17.30 Uhr in der Nikolastraße habe ein unbekannter Mann „unter Anwendung körperlicher Gewalt zwei der Aktivisten jeweils am Arm von der Straße“ gezogen.

Daher habe die Kriminalpolizei Ermittlungen „wegen des Verdachts eines Körperverletzungsdeliktes“ aufgenommen. Über Verletzungen der Aktivisten sei derweil nichts bekannt. Die Polizei bittet nun um Zeugen, die etwas über den Vorfall sagen können.

Mann „mit bayerischem Dialekt“ zieht Aktivisten von der Straße – Polizei sucht ihn

Im Zuge der Ermittlungen veröffentlichte die Polizei nun eine Personenbeschreibung des Beschuldigten:

Etwa 55 bis 65 Jahre alt und ca. 165 bis 170 Zentimeter groß

Graue Haare, grauer Bart, trug eine Brille

Bekleidet mit einem hellgrauen Kurzarmhemd, dunkelgrauen Shorts, schwarzen Socken, dunkelgrauen Stoffschuhen und einem schwarzen Cap.

Er sprach bayerischen Dialekt

Personen und Zeugen, die zur Identifizierung des gesuchten Mannes beitragen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08 51) 9 51 10 bei der Kriminalpolizeiinspektion Passau zu melden. (fhz)

