Schwerer Unfall in Bayern: Mädchen (11) setzt sich hinters Steuer und überfährt Mutter ihrer besten Freundin

Von: Felix Herz

Eine Elfjährige hat sich in Schwaben hinters Steuer gesetzt und die Mutter ihrer besten Freundin überfahren. (Symbolbild) © mhphoto / IMAGO

Ein Moment der Unachtsamkeit mit tragischen Folgen: Ein elfjähriges Mädchen setzte sich in Schwaben ans Steuer und überfährt die Mutter ihrer Freundin.

Wechingen – In Schwaben hat ein elfjähriges Mädchen tragischerweise die Mutter ihrer Freundin mit einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt. Die Eltern der beiden Kinder waren gerade in einem Hof in Wechingen, im Landkreis Donau-Ries, in ein Gespräch vertieft. Währenddessen setzte sich das junge Mädchen auf den Fahrersitz des geparkten Fahrzeuges und drehte den bereits steckenden Zündschlüssel, so berichtete die Polizei am Dienstag, 5. September.

Rückwärtsgang war eingelegt: Kind fährt Mutter ihrer besten Freundin um

Da der Rückwärtsgang eingelegt war, bewegte sich das Auto rückwärts, als das Kind das Gaspedal betätigte. In diesem Moment wurde die 39-jährige Mutter ihrer Freundin vom Fahrzeug erfasst. Sie hatte noch versucht, den Zündschlüssel aus dem Schloss zu ziehen. Nach dem Vorfall stieß das Auto gegen ein benachbartes Haus.

Tragischer Unfall in Bayern: Mutter schwerstverletzt mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Ein Rettungshubschrauber transportierte die schwerst verletzte Frau in ein Krankenhaus. Sie erlitt laut Bericht schwere innere Verletzungen. Eine Polizeisprecherin gab jedoch an, dass zunächst keine unmittelbare Lebensgefahr bestand. Die zwölfjährige Freundin des Mädchens, die zum Unfallzeitpunkt auf der Rückbank des Autos saß, erlitt leichte Verletzungen.

