Bayern-Wetter: Sonne und hohe Temperaturen sind zurück – doch Gewitter sind bereits im Anmarsch

Von: Leyla Yildiz

Sonne und Wärme lösen Regen und Wind im Freistaat Bayern ab. Die Wetteraussichten für den Freistaat Bayern machen Hoffnungen auf die Rückkehr des Sommers.

München - Die Regenzeit im Freistaat Bayern scheint erst einmal vorbei zu sein. Schon am Donnerstag (10. August) kletterte das Thermometer wieder nach oben und der Trend zeigt sich auch in den kommenden vier Tagen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht von einer sehr warmer Meeresluft, die unter Hochdruckeinfluss mit einer auf Südwest drehende Strömung nach Bayern geführt wird. So sieht es in den Regionen Schwaben, Franken und der Oberpfalz aus.

Am Samstag wird es in Augsburg und der Region Schwaben wieder warm bis sehr heiß. Während es am Freitag laut wetteronline noch bei einer maximalen Temperatur von 28 Grad Celsius bleibt, gibt es am Samstag 29 Grad Celsius, am Sonntag 28 Grad Celsius und am Montag sogar 33 Grad Celsius. Steigen die Temperaturwerte, bedeutet das auch gleichzeitig wieder eine erhöhte Gewittergefahr. Vor allem am Samstag und am Sonntag soll es in der Region Augsburg und Schwaben bei wechselnder Bewölkung zu Gewittern kommen.

Wetter in Bayern: Hohe Temperaturen in Franken und der Oberpfalz

In der Region Franken geht es ähnlich zu. Nach Vorhersage von wetteronline scheint in Nürnberg bis zu 14 Stunden die Sonne. Mit 26 bis 33 Grad Celsius zeigt sich ein verwandter Trend zu Würzburg mit 27 bis 32 Grad Celsius und Bayreuth mit 26 bis 31 Grad Celsius. Auch hier müssen die Bewohner Frankens mit Gewittern und Regen rechnen. Diese sind allerdings laut dem Wetterportal eher gegen Abend und Nacht zu erwarten - am Samstag, Sonntag und Montag.

Das Wochenende beginnt am Freitag in Regensburg und der Region Oberpfalz mit Sonne pur. Klarer Himmel mit bis zu 14 Sonnenstunden versprechen einen warmen Ausklang der Arbeitswoche. Am Samstag hingegen zeigen sich wieder ein paar Wolken, die sich bis in den Sonntag hineinziehen. Zusätzlich müssen auch die Oberpfälzer mit Gewittern am Sonntag rechnen. Doch die tun der Temperatur keinen Abbruch. Das Thermometer zeigt an den vier Tagen zwischen 28 und 32 Grad Celsius.

Wetter in Bayern: Temperaturwechsel im Vergleich zu den vergangenen Wochen

Die Aussichten versprechen schon einmal einen deutlichen Temperaturwechsel im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Ob das so bleibt, kann nur der Wettergott persönlich beantworten. (ly)

Auch in Niedersachsen und im Raum Kassel hält der Sommer wieder Einzug.

