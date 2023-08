Suchaktion mit Drohneneinsatz dauert an: Mann in reißender Donau gesichtet – Großaufgebot im Einsatz

Von: Manuel Rank, Felix Herz

Am Montagabend wurde eine Person in der wegen des Hochwassers reißenden Donau entdeckt. Zahlreiche Einsatzkräfte suchten nach ihr, mussten aber nach Stunden aufgeben. © vifogra / Schmelzer

Am Montagabend war in der Hochwasser führenden Donau im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm eine Person im reißenden Wasser entdeckt worden.

Update 29. August, 17 Uhr: Auch am Dienstag, 29. August, dauerte die Suchaktion nach der vermissten männlichen Person weiter an. Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilte, verlief die Absuche zunächst ergebnislos. Auch eine Drohne sei zum Einsatz gekommen. Die Suche stelle sich wegen des hohen Wasserstands der Donau und den damit verbundenen Überschwemmungen im Uferbereich als besonders schwer heraus. Die Suchmaßnahmen werden den Angaben zufolge morgen weitergeführt.

Erstmeldung vom 29. August, 6:50 Uhr: Vohburg – Dramatischer Einsatz am Montagabend, 28. August: In der wegen Hochwasser reißenden Donau nahe Vohburg, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, war eine im Wasser treibende Person gesichtet worden. Sofort machte sich ein Großaufgebot von Einsatz- und Rettungskräften auf die Suche.

Hochwasser-Gefahr in Bayern – heikler Einsatz für Rettungskräfte an der Donau

In mehreren Landkreisen Bayerns herrschte vor allem am Montagabend hohe Hochwasser-Gefahr, unter anderem der Hochwassernachrichtendienst hatte vielerorts teils die höchste Warnstufe herausgegeben. Für Pfaffenhofen an der Ilm galt am Abend die zweithöchste Warnstufe, die Donau führte Hochwasser, der Fluss hatte Fließgeschwindigkeiten in Höhe von 30 km/h.

Und genau in diesem Wasser war bei einer Slipstelle nach Vohburg eine Person entdeckt worden. Bislang ist unklar, ob diese vom nahegelegenen Campingplatz stammt. Ein Großaufgebot an Rettungsklräften hatte sich sofort auf die Suche nach der Person gemacht, heißt es laut vifogra. Stundenlang suchten sie demnach auf einer Strecke von zehn bis 15 Kilometern nach der vermissten Person.

Nach Stunden erfolgloser Suche der Abbruch – Gefahr für Retter

Wegen der reißenden Fließgeschwindigkeit war es aus Sicherheitsgründen nicht möglich, Wasser- oder Strömungsretter zum Einsatz zu bringen. Nach Stunden des Suchens mussten die Rettungskräfte schließlich auch wegen der hohen Strömung erfolglos aufgeben. Ob am Dienstag, 29. August, die Suche fortgesetzt wird, ist bislang unklar. Der Hochwassernachrichtendienst warnt zumindest weiterhin vor „Überschwemmungen und Ausuferungen“ im Bereich der Donau im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. (fhz)

