„Zerreißt uns jedes Mal das Herz“ – Frau findet Katzenbabys ohne Mutter im Garten

Von: Adriano D'Adamo

Eine Frau aus Würzburg meldete einem Tierschutzverein vier Katzenbabys, die sie in ihrem Garten gefunden hatte. Die Tierschützer fanden dann allerdings nur noch zwei Katzen vor.

Würzburg – Mitte Mai setzte eine Frau aus Würzburg einen Tier-Notruf ab. Sie hatte vier Katzenbabys in ihrem Garten gefunden. Die Mutter der Katzen war zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort gewesen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sie jedoch zwei der Kätzchen verschleppt, wie die Katzenhilfe in und um Würzburg Mainfränkischer Tierschutz e.V. am Freitag, 19. Mai, in einem Post auf Facebook schreibt. Von den zwei übrig gebliebenen Kätzchen hat nur eines überlebt.

Katzenbabys ohne Mutter gefunden: Eine Katze starb nach der Rettung

Die Katzenhilfe schrieb in ihrem Post, dass die Katzenmutter aller Voraussicht nach für ihre Kinder einen sicheren Platz gesucht und diesen im Garten der Frau gefunden hatte. „Man sieht anhand des Fotos, wie groß ihre Verzweiflung und Überforderung gewesen sein muss“, beschrieb der Tierschutzverein die Lage auf Facebook. Der Verein steht mit der Frau in Kontakt, um die Mutter und die zwei weiteren Katzenbabys zu finden.

Die Einsatzkräfte retteten zwei der Katzenbabys, nachdem sie auf die Mutter warteten. Leider kam sie nicht. Die Katzenhilfe stellte fest, dass die beiden Katzenbabys recht schwach waren. Die Pfleger versorgtendie zwei. „Es zerreißt einem jedes Mal das Herz... Traurigerweise hat es eins der beiden nicht geschafft, es war einfach zu schwach“, schrieb der Tierschutzverein im Facebook-Post.

Katzenhilfe sucht neues Zuhause für überlebende Katze: Appelliert für Katzenschutzverordnung

Die Katzenhilfe schrieb in ihrem Post auch, dass sie nach einem neuen Zuhause für das Katzenbaby suchen. „Wir hoffen sehr, dass wir die Familie bald vereinen können.“ Ebenfalls ruft die Katzenhilfe dazu auf, die eigenen Katzen zu kastrieren, um weitere Situationen wie diese zu verhindern.

Für Unterfranken spricht sich der Tierschutzverein für eine Katzenschutzverordnung aus. „Kastriert eure Katzen und Kater. Nur so lässt sich dieses Unglück vermeiden. Für Mutterkatzen ist das kein Spaß. Deckversuche, Geschlechtsakt, Schwangerschaft, Geburt und Aufzucht sind Überlebenskampf und Stress pur.“ Das umfasst auch Katzen mit Besitzern, betont die Katzenhilfe in ihrem Post.

