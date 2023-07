Atemwegsbeschwerden in oberbayerischem Wohnhaus: Rettungskräfte im Großeinsatz – Feuerwehrmann verletzt

Von: Katarina Amtmann

Ein mutmaßlicher Gasaustritt löste bei Bewohnern eines oberbayerischen Wohnhauses Atembeschwerden aus. Um welches Gas es sich handelt, ist noch unklar.

Laufen an der Salzach - Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz mussten am Dienstag, 11. Juli, gegen 11.20 Uhr zu einem mutmaßlichen Gasaustritt in die Rottmayrstraße in Laufen ausrücken. Das berichtet das Bayerische Rote Kreuz am Mittwoch.

Mehrere Menschen klagten in Laufen (Landkreis Berchtesgadener Land) über Atemwegsbeschwerden. Sechs Betroffene wurden vor Ort ambulant versorgt, zwei von ihnen kamen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser. Darunter waren ein Bewohner und ein Feuerwehrmann, der im Einsatz war.

Atemwegsbeschwerden durch nicht näher bestimmtes Gas in Laufener Wohnhaus

„Die ersteintreffenden Kräfte konnten das bisher nicht näher bestimmte Gas noch im Gebäude riechen, aber nach kurzer Zeit eine akute Gefährdung der Anwohner ausschließen, wobei letztlich nur eine Wohnung direkt betroffen war“, so das BRK weiter. Die Laufener Polizei ermittelt, ob es sich möglicherweise um ein Tierabwehrspray oder eine unsachgemäße Verwendung eines Reinigungsmittels handelt.

Rettungskräfte rückten in Laufen zu einem Großeinsatz aus. © BRK BGL

Atembeschwerden in Laufener Wohnhaus: Zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Freiwillige Feuerwehren Laufen samt Löschzug Leobendorf, Oberndorf, Ainring, Freilassing, Piding, Surheim und Bad Reichenhall

darunter die Gefahrstoff-Spezialisten mit entsprechender Schutzausrüstung und Technik zur Messung, Erkundung und Dekontamination

Rotes Kreuz mit Einsatzleiter Rettungsdienst, zwei Rettungswagen sowie zwei Notfallkrankenwagen der ehrenamtlichen BRK-Bereitschaften Stadt Freilassing und Teisendorf

