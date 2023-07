Im Kofferraum und auf dem Schoß: „Kinder ungesichert in Auto gepfercht“ – Fahrer wegen Schleuserei angezeigt

Von: Felix Herz

Bei einer Kontrolle stellten Bundespolizisten im Landkreis Rosenheim ein völlig überbesetztes Auto aus Frankreich fest. Gegen den mutmaßlichen Schleuser wurde Anzeige erhoben (Symbolbild). © HMB-Media / IMAGO

Die Bundespolizei hat ein völlig überbesetztes Auto auf der Fahrt durch Bayern gestoppt. Der Verdacht der Schleuserei liegt nahe.

Rosenheim – Bei Grenzkontrollen am Montag, 17. Juli, wurde ein in Frankreich zugelassener Pkw von der Bundespolizei angehalten. Dabei stellten die Beamten unter anderem fest, dass drei Kinder ungesichert in dem Auto mitfuhren, zwei befanden sich im Kofferraum des Fahrers aus Syrien.

Neun Menschen im Auto – zwei Kinder im Kofferraum: Polizei hält Pkw aus Frankreich an

Laut Pressemitteilung der Bundespolizei erfolgte die Verkehrskontrolle in der Kontrollstelle auf Höhe Kiefersfelden, Landkreis Rosenheim, auf der A93. Den Beamten war ein heillos überbesetzter Pkw aufgefallen. Wie sich dann herausstellte, befanden sich in dem Siebensitzer neun Personen – drei Kinder waren ungesichert mitgefahren. Wegen der zahlreichen Gepäckstücke konnte sich ein Mädchen auf dem Notsitz im Kofferraum nicht angurten, so der Bericht. Ein Junge habe dort überhaupt keine Sitzmöglichkeit mehr gefunden und sich zwischen Notsitz und Fahrzeuginnenseite gequetscht. „Ein weiteres Mädchen musste während der stundenlangen Fahrt teils auf dem Schoß der Mutter sitzen, teils vor der Rückbank kauern“, heißt es in der Pressemitteilung der Bundespolizei.

Insgesamt neun Personen befanden sich in dem Auto, als es von der Bundespolizei angehalten wurde. Drei Kinder fuhren ungesichert mit. Gegen den Fahrer wird nun wegen Schleuserei angezeigt. © Foto: Bundespolizei

Bei der Kontrolle gab der aus Syrien stammende Fahrer mit französischem Führerschein an, dass sie sich im Urlaub befunden würden. Sie hätten die französische Südküste besucht, dann einen Abstecher nach Italien gemacht und seien gerade auf dem Weg zurück nach Frankreich.

Anzeige wegen Schleuserei – Polizei schickt Personen zurück

Ersten Erkenntnissen der Polizei ist der syrische Fahrzeugführer in Frankreich gemeldet. Bei weiteren Recherchen habe sich herausgestellt, so die Bundespolizei, dass fünf der acht „offenkundig geschleusten“ in der Vergangenheit in Frankreich registriert worden waren. Der Wohnort des Fahrers konnte zudem im Département Aveyron nachvollzogen werden. Ferner werde nicht ausgeschlossen, dass zumindest einige der Insassen miteinander verwandt seien.

Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige wegen Schleuserei gestellt. Er musste mit fünf seiner mutmaßlich geschleusten Landsleute Deutschland in Richtung Österreich wieder verlassen. „Eine erwachsene Frau und ihre zwei Kinder mussten mit dem Zug zurückreisen“, schreibt die Bundespolizei abschließend. (fhz)

