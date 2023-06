Bundeswehr-Soldaten kollabieren bei Eilmarsch in Bayern - Einer ist noch im Krankenhaus

Von: Katarina Amtmann

Drei Bundeswehr-Soldaten sind in Hammelburg kollabiert (Symbolbild). © IMAGO / Sven Simon

Im bayerischen Hammelburg sind drei Bundeswehr-Soldaten bei einem Marsch kollabiert. Zwei konnten das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Hammelburg - Bei einer Einzelkämpferausbildung der Bundeswehr sind drei Soldaten kollabiert. Wie die Bundeswehr mitteilte, seien sie in Krankenhäusern behandelt worden.

Der Zwischenfall hatte sich am Vortag an der Infanterieschule in Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) ereignet. Zwei Soldaten seien nach einem Tag Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen worden, ein weiter Soldat sei noch im Krankenhaus, aber in einem stabilen Zustand.

Die Zusammenbrüche traten bei einem Marsch auf, dem Eingangstest der Ausbildung. Am ersten Tag ist dabei ein sogenannter Eilmarsch über sieben Kilometer mit 20 Kilogramm Gepäck in maximal 52 Minuten zu absolvieren. Die Bundeswehr hatte medizinische Vorkehrungen gegen Überlastung in früheren Jahren verstärkt, nachdem im Jahr 2017 mehrere Soldaten kollabiert und einer der Männer gestorben war. (kam/dpa)

