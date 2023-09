Tragischer Unfall: Junger Mann (27) stirbt bei Baumfällarbeiten im Landkreis Traunstein

Von: Elisa Buhrke

Ein junger Mann ist bei Baumfällarbeiten im Landkreis Traunstein ums Leben gekommen. (Symbolbild) © IMAGO/Stefan F. Sämmer

Ein junger Mann ist im Landkreis Traunstein ums Leben gekommen. Er war mit einem Kollegen dabei, Bäume zu fällen. Dabei wurde er von einem der Stämme erfasst.

Vachendorf - Ein tragisches Unglück ereignete sich am Freitag, 1. September, in einem Waldgebiet nahe Vachendorf (Landkreis Traunstein). Ein 27-jähriger Mann wurde bei Baumfällarbeiten von einem umstürzenden Stamm getroffen. Im Krankenhaus erlag er seinen schweren Verletzungen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Sonntag mit.

Von Baum getroffen: Junger Mann kommt im Landkreis Traunstein ums Leben

Der Verunglückte war gemeinsam mit einem Kollegen gegen 17.30 Uhr mit der Fällung eines etwa vier Meter hohen Baumes beschäftigt. Sie nutzten eine Traktorseilwinde und einen Fällkeil, um den Baum zu Fall zu bringen. Doch statt wie geplant zu fallen, kippte der Baumstamm seitlich um und traf den 27-Jährigen.

Trotz sofortiger medizinischer Versorgung und dem Einsatz eines Rettungshubschraubers, der den Schwerverletzten in ein Krankenhaus brachte, konnte das Leben des jungen Mannes nicht gerettet werden. Er verstarb am Nachmittag des folgenden Tages, 2. September, an den Folgen seiner Verletzungen.

Polizei geht von tragischem Unfall aus – Mann stirbt im Krankenhaus

Die Polizeiinspektion Traunstein war schnell vor Ort und leitete die ersten Maßnahmen ein. Die weiterführenden Untersuchungen wurden vom Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernommen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen tragischen Forstunfall ohne Fremdverschulden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.

