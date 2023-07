Leitungswasser in Franken teurer als im Rest Bayerns: Auswertung zeigt, wie viel die Menschen zahlen müssen

Daten des Statistischen Landesamts

Die Menschen in Franken müssen im Vergleich zum Rest Bayerns am meisten für ihr frisches Leitungswasser ausgeben. Das zeigen Daten des Statistischen Landesamts.

Fürth/Nürnberg - Leitungswasser in Franken ist im Vergleich zum Rest Bayerns am teuersten. Wie eine Auswertung von Daten des Statistischen Landesamts zeigt, müssen die Menschen im Norden mehr für frisches Leitungswasser bezahlen als im Süden und Osten Bayerns.

Rechnet man mit dem bayernweit durchschnittlichen Verbrauch von knapp 49 Kubikmetern pro Kopf und den Preisen des Jahres 2022 musste ein Zwei-Personen-Haushalt demnach in Mittelfranken rund 286 Euro für das Trinkwasser bezahlen. In Unterfranken waren es 274 und in Oberfranken etwa 273 Euro. Am günstigsten war das Wasser in Schwaben mit 212 Euro gefolgt von der Oberpfalz mit 217 und Oberbayern mit 219 Euro. In Niederbayern wurden 225 Euro fällig.

In Franken herrscht in den Sommermonaten Wasserknappheit. Einige Landkreise reagieren deshalb mit Verboten.

Auswertung des statistischen Landesamts: Trinkwasser in Franken am teuersten

Alle Werte sind ohne Abwasserentgelte gerechnet - auch diese sind im regenärmeren Franken aber eher höher als im Rest Bayerns. Und auch beim Blick weiter in die Vergangenheit zeigt sich ein ähnliches Muster. Wasser soll am Freitag auch bei einer Veranstaltung mit Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) Thema sein. Der Politiker will in der Frankenmetropole Nürnberg über die zukünftige Wasserversorgung im Freistaat und deren Anpassung an den Klimawandel informieren. Laut Einladung könnten neue überregionale Verbünde ein wesentlicher Baustein sein, um Trinkwasser über weite Strecken zu transportieren. (ly/dpa)

