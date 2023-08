Amtliche Wetter-Warnungen in Bayern: Sturmböen, Dauerregen und sogar Schnee

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

Starkregen bis zu 70 l/qm, Sturmböen um die 100 km/h: Das Wetter im Freistaat bleibt ungemütlich.

München – Noch immer keine Spur von Sommerwetter: Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am Sonntag vor schweren Windböen in Teilen Bayerns. Auch mit Starkregen ist mancherorts zu rechnen. Besonders der Süden ist betroffen.

Besonders im Süden: Dauerregen und Sturmböen in Bayern

Im Laufe des Tages zieht das Tief in Richtung Nordosten über Bayern hinweg. Bis zum Sonntagabend ist im gesamten Freistaat vereinzelt mit Gewittern zu rechnen. Die Unwetterfront bringt teilweise Starkregen und starke Sturmböen mit sich. Am Bodensee und im Allgäu können bis zum Montagmorgen zwischen 30 und 50 Liter pro Quadratmeter vom Himmel kommen, in Staulagen sogar bis zu 70 Liter. Auch im nördlichen Franken kann mancherorts Starkregen mit 15 Litern pro Quadratmeter auftreten.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Von Sommer keine Spur: Der DWD spricht Wetterwarnungen für Teile Bayerns aus. © IMAGO / Ralph Peters

Orkanartige Böen: bis zu 110 km/h in Gipfelnähe

Schon seit dem Vormittag treten – mit Ausnahme des Nordostens – in ganz Bayern stürmische Böen mit um die 60 km/h auf. Im südlichen Teil des Freistaats teilweise bis zu 70 km/h. In den höheren Alpenlagen warnt der DWD vor zunehmend schweren Sturmböen mit 80 bis 90 km/h, in Gipfellagen auch vor einzelnen orkanartigen Böen bis zu 110 km/h.

Der DWD meldet im Süden sowie im Nordwesten Bayerns Dauerregen. Zudem kann oberhalb von 2000 Metern Schnee fallen.

In München und den südlicheren Landkreisen erreichen die Böen bis zu 70 km/h. In der Nacht von Sonntag auf Montag soll der Wind dann voraussichtlich abschwächen, so der DWD. Zum Wochenbeginn soll es dann ähnlich regnerisch weitergehen.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie immer über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich jetzt hier an.