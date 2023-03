Bergwanderer verschätzen sich: Dramatische Rettungsaktion

Von: Johannes Welte

Die Verstiegenen werden per Hubschrauber geborgen © Bergwacht Füssen

Drei Bergwanderer haben sich bei einer Tour auf den Säuling (2047 Meter) im Ostallgäu total verschätzt. Sie kamen im Neuschnee nicht weiter und mussten von der Bergwacht unter schwierigsten Umständen geborgen und ins Tal geflogen werden.

Füssen - Trotz winterlicher Verhältnisse waren drei Bergwanderer zu der Tour auf den Säuling bei Füssen aufgebrochen: Zwei Freunde und ein Einzelwanderer, die zunächst gar nichts voneinander wussten.

Bergwanderer war schon durchgefroren

Das Duo hatte am späten Freitagnachmittag Fußspuren im tiefen Nassschnee entdeckt und war diesen gefolgt. Schließlich trafen sie den dritten Wanderer an, der in einem Gelände war, wo nur noch Klettern weiter geholfen hätte. Der dritte Wanderer war schon durchgefroren, weiter ging es für alle drei nicht her. Sie verständigten die Bergwacht Füssen.

Im Neuschnee hatten die drei Alpinisten Probleme bekommen © Bergwacht Füssen

Das Problem war, es herrschten „sehr schwierige äußeren Bedingungen“, so die Bergwacht Füssen. Wolken hüllten den Säuling ein. Dennoch rückten sechs Bergretter zu Fuß Richtung Säuling aus. Der Polizeihubschrauber „Edelweiß 8“ startete in der Hoffnung auf eine kurzfristige Wolkenlücke.

Akute Lawinengefahr bedrohte die Retter

Auf der Nordseite des Säulings herrschte allerdings Lawinenwarnstufe 3 (Erhebliche Lawinengefahr), sodass entschieden wurde, von Süden anzurücken. Schließlich konnte der Heli zwei Bergretter unterhalb des Gipfels absetzen, die sich dann per Kletterseil zu den Verstiegenen abseilten und die drei Alpinisten sicherten. Eine überraschende Wolkenlücke ermöglichte dann die Bergung der Wanderer mit dem Hubschrauber, um 20:45 Uhr waren alle wieder wohlbehalten im Tal.

Laut Bergwacht Füssen war es ein „fordernder Einsatz unter schwierigen Bedingungen, welcher alles Können der Bergretter und den Hubschrauberbesatzungen abverlangte“. Insgesamt waren elf Bergretter der Bergwacht Füssen, drei Bergretter aus Reutte (Tirol), und zwei Hubschrauber im Einsatz.