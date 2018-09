Wohnmobil kommt von der Straße ab und überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Ein 77-Jähriger hat in Immenstadt im Allgäu (Landkreis Oberallgäu) die Kontrolle über sein Wohnmobil verloren und ist in der Folge schwer verletzt worden.

Immenstadt - Sein Fahrzeug prallte am späten Donnerstagnachmittag auf Höhe der Anschlussstelle Rauhenzell mehrfach gegen die Schutzplanken an beiden Fahrbahnrändern, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte.

Danach sei das Wohnmobil von der Straße abgekommen und habe sich an einer Böschung zweimal überschlagen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Sdmg, Gress (Symbolbild)