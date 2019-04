Langläufer begeht verheerenden Fehler - ein Zufall und ein Gartenschlauch retten ihm das Leben

Zugefrorene Seen - hier der Geroldsee bei Krün am Sonntag - sind im Frühjahr gefährliches Terrain, nicht nur für Sportler.

Deutscher in Österreich verunglückt

von Florian Naumann

Auf Langlaufskiern wollte ein Deutscher in Tirol einen zugefrorenen See überqueren - und brach in das Wasser ein. Mutige Helfer konnten ihn retten.