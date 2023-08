Corona-Zahlen steigen wieder – Diese Personen sollten ihre Impfung auffrischen lassen

Von: Felix Herz

Teilen

Die Corona-Fälle nehmen wieder zu, doch der bayerische Hausärzteverband bleibt gelassen. Auffrischungsimpfungen für Risikogruppen könnten dennoch sinnvoll sein.

München – Es gibt eine erneute Zunahme der laborbestätigten Corona-Infektionen in Deutschland. Trotzdem zeigt sich der bayerische Verband der Hausärzte nicht besorgt. Wolfgang Ritter, der Leiter des Verbands, rät Menschen mit bereits bestehenden Erkrankungen zu Booster-Impfungen. „Zur Zeit besitzen wir eine Art Grundimmunität“, äußerte er am Montag auf Bayern 2. „Aktuell entwickeln die Firmen einen modifizierten Impfstoff. Im Endeffekt sollten gefährdete Gruppen und Personen über 60 ihre Impfung erneut auffrischen.“

In Deutschland steigen die Corona-Zahlen wieder – kein Grund zur Sorge aber, meint der bayerische Verband der Hausärzte. (Symbolbild) © Panthermedia / IMAGO

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Corona-Zahlen steigen – aber auf geringem Niveau

Die Covid-19-Fallzahlen klettern momentan deutschlandweit, allerdings auf einem relativ geringen Level. Diese Tendenz hält jetzt schon rund einen Monat an, so die Arbeitsgemeinschaft Influenza vom Robert Koch-Institut (RKI) in ihrem jüngsten Report zu akuten Atemwegserkrankungen. Der Bericht bezieht sich auf die Woche bis zum 13. August. Bis zu diesem Datum wurden rund 2400 Covid-19-Fälle bestätigt. Das entspricht mehr als einer Verdoppelung im Vergleich zur Woche bis zum 9. Juli, in der es etwa 1000 Fälle gab.

Der Anstieg der gemeldeten Fälle korrespondiert laut Bericht mit einer Zunahme des Anteils der Variante EG.5. Diese wurde vor zwei Wochen von der Weltgesundheitsorganisation in die Kategorie „Virusvarianten von Interesse“ hochgestuft. Experten sehen allerdings keine besondere Gefahr in der Variante, die manchmal auch als Eris bezeichnet wird. (fhz mit Material von dpa)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.