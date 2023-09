Großes Bauprojekt in Schwaben: Stadt baut Pyramide – Fertig wird sie in 1160 Jahren

Von: Johannes Welte

So soll die Wemdinger Zeitpyramide in 1160 Jahren aussehen. © Stiftung Wemdinger Zeitpyramide

Ein Bauprojekt in Bayerisch Schwaben lässt derzeit die Fachwelt staunen: Die Kleinstadt Wemding baut eine Pyramide, die erst in 1160 Jahren fertig werden soll. Dahinter steckt eine verblüffende Idee.

Wemding - Dass es manchmal etwas länger dauert, wenn die öffentliche Hand baut, ist ein alter Hut. Doch die Stadt Wemding lässt sich mit der Errichtung einer Pyramide auf einem Hügel noch mehr Zeit als die alten Ägypter: Die Fertigstellung ist für das Jahr 3183 geplant.

Am Samstag wurde der vierte Stein für die Pyramide gesetzt. © Stiftung Wemdinger Zeitpyramide

Alles zehn Jahre wird in der 5634 Einwohner zählenden Kleinstadt Wemding auf einem Hügel im August gefeiert: Da kommt ein Lkw mit einem Betonklotz gefahren, der mit Millimeter-Präzision auf seinen Platz auf einem Karree zwischen Wiesen und Maisfeldern gesetzt wird.

Am Samstag war es im schwäbischen Landkreis Donau-Ries wieder so weit: Unter dem Applaus der Zuschauer wird ein vierter Klotz neben drei schon aufgestellt Betonquader gestellt. Es ist das vierte Mal, dass sich die Wemdinger für das Projekt „Zeitpyramide“ auf der Robertshöhe am Rand des Nördlinger Rieses versammeln.

Der Künstler, der die Idee zur Zeitpyramide hatte, ist mittlerweile gestorben

Eigentlich hat das Städtchen mit seinem historischen Marktplatz, der Emmeramskirche und der Wallfahrtskirche Maria Brünnlein schon genügend Sehenswürdigkeiten. Sogar eine Pyramide aus Fuchsien gibt es im Sommer schon. Wieso dann das eigenwillige Quaderaufstellen auf dem Hügel?

Der verstorbene Künstler Manfred Laber hatte die Idee zur Zeitpyramide. © Stiftung Wemdinger Zeitpyramide

„Die Idee kam dem Wemdinger Künstler Manfred Laber anlässlich des 1200-jährigen Jubiläums unserer Stadt“, erklärt Heidi Dietrich, Vorsitzende der Stiftung Wemdinger Zeitpyramide. „Seine Idee war, nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft zu schauen.“ Schon als der erste Stein gesetzt wurde, war dem 2018 im Alter von 86 Jahren gestorbenen Künstler klar, dass er nicht mehr allzu viele Steinsetzungen miterleben würde.

Die Idee dahinter hat etwas mit Vertrauen zu tun

Die Pyramide wird, sollte sie 3183 fertiggestellt werden, aus 120 Blöcken bestehen, von denen jeder 1,2 Meter lang und breit und 1,8 Meter hoch sein soll. Das notwendige Geld sammelt die Stiftung ein, bei der die Stadt Wemding als Hauptpartner auftritt.

Damit sollte ein Weiterführen des Projektes garantiert sein. Dennoch braucht es etwas Optimismus, dass in 1160 Jahren der letzte Stein gesetzt wird. Dietrich erklärt das so: „Wir haben die Hoffnung, dass ich immer Menschen finden werden, die Stein auf Stein setzen. Das Kunstwerk bringt Vertrauen in die Zukunft mit, wir glauben, dass sich alle engagieren, dass es diese Zukunft geben wird.“

