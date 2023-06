Privatsender will zwei neue Krimifilme in Bamberg drehen – Ausstrahlung 2024

Von: Adriano D'Adamo

In Bamberg laufen bald die Kameras. RTL kündigte an, dass „Behringer und die Toten“ in der bayerischen Stadt gedreht werden soll. Der Film soll 2024 ausgestrahlt werden.

Bamberg – Der Privatsender RTL kündigte mehrere neue Filme und Serien für den „tödlichen Dienst-Tag“ an. Zwei davon spielen in Nordrhein-Westfalen, aber die dritte Produktion könnte Bayern erfreuen. „Behringer und die Toten“ wird in Bamberg gedreht, berichtete das Magazin DWDL.

Drehort Bamberg: Zwei Filme aus Bayern für RTL

Bei der Produktion handelt es sich um zwei Filme, die in Bamberg aufgenommen und 2024 ausgestrahlt werden sollen, erklärte RTL-Fictionchef Hauke Bartel. Die Produktionsfirma RedSeven solle die Filme produzieren und Berit Walch das Drehbuch schreiben. Sie war bereits an der Serie „Friedmanns Vier“ für RTL und Vox beteiligt.

Antoine Monot Junior porträtiert die Hauptfigur der Filme. Er war bereits im ZDF im Freitagskrimi „Ein Fall für Zwei“ zu sehen, wo er die Rolle des Benni Hornberg verkörperte. Auch die Handlung der Filme soll DWDL-Bericht im Zentrum Bambergs spielen, wo Monots „mit messerscharfem Verstand ausgestattete Figur, die wegen ihrer gemütlichen Erscheinung von ihren Gegenspielern häufig unterschätzt wird“. Wann genau die Filme ausgestrahlt werden, ist noch nicht bekannt. Aktuell befinden sich alle Reihen des „tödlichen Dienst-Tags“ noch in der Produktion.

