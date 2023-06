Lkw übersah ihn beim Abbiegen: Junger Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Bayern

Von: Felix Herz

Teilen

Im Landkreis Cobrug ist ein junger Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. © NEWS5 / Ittig

Im Landkreis Coburg hat sich ein tödlicher Motorradunfall ereignet. Ein Lkw-Fahrer hatte den 28-Jährigen beim Abbiegen übersehen.

Niederfüllbach – Schrecklicher Unfall in Niederfüllbach, Landkreis Coburg: Am Montag, 26. Juni, ist ein junger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Ein Lkw hatte ihn beim Abbiegen übersehen.

Schwerer Unfall im Norden Bayerns: Lkw übersieht Motorradfahrer beim Abbiegen

Der Pressemitteilung der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall gegen 8 Uhr am Morgen. Der 28-jährige Motorradfahrer fuhr auf der Bundesstraße 303 im oberfränkischen Niederfüllbach, zeitgleich war ein 48-Jähriger mit seinem Lkw auf derselben Straße von Roth am Forst kommend in Richtung Coburg unterwegs. Als er auf den Erlenweg abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Frontalzusammenstoß.

Laut Polizei erlag der 28-jährige Motorradfahrer „trotz sofort erfolgter Reanimation noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen“. Der Lastkraftwagenfahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Hoher Sachschaden und Ermittlungen – Schwerer Unfall auch im Nürnberger Südwesten

Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro. Ein Sachverständiger wurde herangezogen, um den genauen Unfallhergang zu klären.

Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich bereits auch am Sonntag, 25. Juni, im Nürnberger Südwesten. Der Pressemitteilung der Polizei zufolge waren zwei 33 und 34 Jahre alte Männer gegen 4 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit im Stadtteil Hohe Marter unterwegs. Dabei verloren die Fahrer die Kontrolle über das Gefährt, kamen in einer Linkskurve von der Straße ab und durchbrachen trotz Vollbremsung die „massive Umzäunung einer dort ansässigen Firma“. Beide zogen sich erhebliche Verletzungen zu, auch, weil sie keinen Helm trugen. Der 34-Jährige schwebt aktuell in Lebensgefahr. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen, sie sollen sich bei der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Rufnummer (09 11) 6 58 31 53 0 melden. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.