Rettungshubschrauber im Einsatz: BMW-Fahrer verunglückt in Bayern schwer – Mann stirbt in Klinik

Von: Katarina Amtmann

Am frühen Samstagmorgen ist ein 39-Jähriger mit seinem Auto in Niederbayern verunglückt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in die Klinik, wo er starb.

Pilsting - In den frühen Morgenstunden des 22. Juli ereignete sich auf der Staatsstraße 2074 von Pilsting in Richtung Dingolfing ein schwerer Verkehrsunfall, der für einen 39-jährigen BMW-Fahrer tödlich endete. Darüber berichtet die Polizei Niederbayern in einer Pressemitteilung.

BMW-Fahrer verunglückt in Niederbayern - Mann kommt mit Rettungshubschrauber in Klinik

Demnach kam der Fahrer eines hochmotorisierten BMW-Roadsters gegen 4.30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, „wurde auf die Leitplanke geschleudert und prallte zudem gegen einen Baum“, so die Polizei. Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug sich überschlug und der Fahrer aus dem Auto geschleudert wurde. Der Mann kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr Pilsting war vor Ort im Einsatz, um die Unfallstelle auszuleuchten, den Verletzten zu bergen und Verkehrsmaßnahmen durchzuführen. Zur Ermittlung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Landshut ein Gutachten an.

BMW-Fahrer stirbt nach Unfall in Klinik - 60.000 Euro Schaden

Der 39-Jährige erlag jedoch in der vergangenen Nacht seinen schweren Verletzungen. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich der Fahrer alleine im Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. (kam)

In Oberfranken ist es am Wochenende ebenfalls zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein vollbesetzter Opel war gegen mehrere Bäume geprallt, ein 18-Jähriger kam ums Leben.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.