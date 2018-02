In der Hoffnung auf den großen Lottogewinn: Mann schickt Geld ins Ausland und wird betrogen

Zu gutgläubig war ein Mann aus Erlenbach. Er hatte mit dem großen Lottogewinn gerechnet, war allerdings an Betrüger geraten.

Erlenbach am Main - In Erwartung eines großen Lottogewinns hat ein gutgläubiger Rentner aus Unterfranken 33.000 Euro an Betrüger ins Ausland geschickt. Der Mann sei seit Januar immer wieder von zwei Männern angerufen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die beiden Täter hätten ihm einen Gewinn in Aussicht gestellt, wenn er vorher in mehreren Raten vermeintliche Steuern und Schutzgeld zahlt. Weil der Senior aus Erlenbach am Main (Landkreis Miltenberg) vor Jahren bei einer Internet-Lotterie teilgenommen hatte, kam ihm das zunächst plausibel vor. Also verpackte er das Geld in Zeitschriften und schickte es per Express mit einem Paketdienst in die Türkei. Jetzt erstattete er Anzeige wegen Betrugs.

dpa/lby

