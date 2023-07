In Lich gebrautes Benediktiner Weißbier - Herkunftstäuschung oder nicht?

Seit April 2014 produziert die Licher Brauerei nicht nur Benediktiner Weißbier, sondern auch dessen drei Schwestern: ein dunkles und ein alkoholfreies Weizen sowie das untergärige Benediktiner Hell. © Alexander Geck

Im Streit um das in Lich gebraute Benediktiner Weißbier will das Gericht zunächst ein Gutachten einholen und regt einen Vergleich an. Die Frage ist: Reicht die bisherige Kennzeichnung von Flaschen und in Werbespots?

Lich (us). Der TV-Werbespot zeigt die beeindruckende Kuppel von Kloster Ettal und ein junges Paar, das im Sonnenschein vor Alpenpanorama mit einem kühlen Benediktiner Weizen anstößt. Wie schön...

Die Zentrale zur Bekämpfung von unlauterem Wettbewerb ist anderer Meinung. Sie hat vor der 37. Zivilkammer des Landgerichts München I eine Unterlassungsklage angestrengt. Die Wettbewerbshüter wittern einen Fall von Herkunftstäuschung. Denn gebraut wird das erfolgreiche Benediktiner Weißbier, das 2022 ein Umsatzplus von 34 Prozent verzeichnete, nicht in Bayern, sondern in Lich. So steht es auch auf jeder Flasche. Und so ist auch der Werbespot untertitelt, der zudem auf die benediktinische Originalrezeptur und die Original Ettaler Kellerhefe verweist, die bei der Produktion verwendet wird. Die Frage ist nur: Reicht das?

Eine Antwort darauf steht weiter aus. Am Montag haben die Richter in München entschieden, erst einmal ein Sachverständigengutachten einzuholen. Vor allem aber empfahl die Kammer beiden Parteien, den Rechtsstreit mit einem Vergleich zu beenden.

Die erfolgreiche Kooperation der Ettaler Mönche mit der Bitburger Braugruppe, zu der auch die Marke Licher gehört, datiert aus dem Jahr 2011. Damals gründeten die Brauer aus Bitburg und die Ettaler Klosterbetriebe die Benediktiner Weißbräu GmbH. Hintergrund: Angesichts der Beliebtheit des naturtrüben Weißbiers stieß das Kloster mit seinen Braukapazitäten an seine Grenzen.

Seit 2014 wir d in Lich produziert

Drei Jahre später nahm die Kooperation konkrete Formen an. Seit April 2014 produziert die Licher Brauerei nicht nur Benediktiner Weißbier, sondern auch dessen drei Schwestern: ein dunkles und ein alkoholfreies Weizen sowie das untergärige Benediktiner Hell. Doch nicht nur bei der Produktion profitierten die Mönche von der Kooperation mit Deutschlands sechstgrößter Brauerei.

Mit Hilfe des Vertriebsnetzes von Bitburger-konnte die Distribution von Benediktiner ausgebaut werden. Seit 2014 sind die Spezialitäten der Benediktiner bundesweit in der Gastronomie und seit 2017 auch im Lebensmittel- und Getränkefachgroßhandel zu haben.

Pater Johannes Bauer, der Chef der Ettaler Klosterbrauerei, war im Frühjahr 2014 eigens nach Hessen gekommen, um gemeinsam mit der Licher-Geschäftsführung die Zusammenarbeit zu erläutern. Auf die Feststellung, dass ihm die organisatorische Aufsicht über Herstellung, Rezeptur und die eingesetzten Rohstoffe, darunter die Ettaler Kellerhefe, obliege, wurde damals besonderer Wert gelegt.