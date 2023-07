BRK berichtet von Einsätzen: Spektakuläre Notlandung an Felswand – Mops stirbt in reißendem Bergbach

Von: Felix Herz

Teilen

Das Bayerische Rote Kreuz berichtet am Montag von zwei Einsätzen am Wochenende. Einmal ging es um die spektakuläre Notlandung eines Gleitschirmfliegers, einmal um das leider tragische Ende eines Familienausflugs. © BRK Kreisverband Berchtesgandener Land

Am Wochenende war viel los im Berchtesgadener Land, der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes berichtet von zwei Einsätzen – mit unterschiedlichen Enden.

Ramsau – In der aktuellen Pressemitteilung des Kreisverbandes Berchtesgadener Land des Bayerischen Roten Kreuzes berichten die Einsatzkräfte von zwei Einsätzen am Wochenende mit völlig gegensätzlichen Ausgängen. Während ein Gleitschirmflieger aus Bayern enorm viel Glück hatte, endete der Familienausflug von Urlaubern für einen Mops tödlich.

Spektakuläre Notlandung eines Gleitschirmfliegers – mit vielen Schutzengeln

Zunächst der Einsatz am Samstag, 15. Juli. Ein heimischer Gleitschirm-Pilot war „zunächst von einem starken Aufwind nach oben gerissen worden“, stürzte dann aber mit eingeklapptem Schirm in die Tiefe. Ihm gelang jedoch „mit vielen Schutzengeln eine spektakuläre Notlandung“, schreibt das BRK. Er landete in einem steilen Latschenfeld zwischen zwei Felswänden zwischen Beibelkar und Halsalm auf der Südostseite der Reiter Alm auf rund 1750 Metern.

Dem Bericht zufolge erfolgte die Notlandung des Piloten unmittelbar vor dem Abbruch der nächsten Felswand. Allein der Bewuchs verhinderte, dass er in die Tiefe stürzte, was den sicheren Tod des Mannes bedeutet hätte. Stattdessen konnte der 40-jährige Mann mit leichten Verletzungen per Hubschrauber vom Berg gerettet werden und anschließend sogar selbst nach Hause fahren.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Trauriger Tod bei Familienurlaub: Mops stirbt in der Wimbachklamm

Kein gutes Ende nahm der Ausflug einer Urlauber-Familie in die Wimbachklamm. Am Sonntagmittag, 16. Juli, war der Ramsauer Bergwacht und der Canyon-Rettungsgruppe des BRK Kreisverband Berchtesgadener Land „ein in den reißenden Gebirgsbach gestürzter und treibender Mops gemeldet worden“, heißt es. Noch während die Einsatzkräfte unterwegs waren, fand jedoch ein Anwohner das tote Tier am Auslauf der Klamm.

Abschließend übergab die Bergwacht den Mops der Familie und vermittelte den tierärztlichen Notdienst, um die Entsorgung des Kadavers zu organisieren. (fhz)

Badefans aufgepasst: Diese 7 Seen in Bayern lohnen sich für einen Besuch Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.