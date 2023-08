Sirenenalarm und Großeinsatz: Brand von Wertstoffhof-Halle hält Einsatzkräfte in Atem

Von: Klaus-Maria Mehr

Eine Halle auf dem Wertstoffhof Rosenheim steht am Freitagnachmittag im Vollbrand. Die Feuerwehr löschte bis in die Abendstunden. © rg

Dicke Rauchschwaden über Rosenheim: Eine große Halle des Wertstoffhofes Rosenheim stand am Freitagnachmittag im Vollbrand. Das Feuer ist unter Kontrolle.

Update, 21.01 Uhr: Der Einsatz ist nahezu abgeschlossen. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf einen mittleren sechsstelligen Wert. Im Einsatz waren laut Polizei 120 Einsatzkräfte der Feuerwehren Rosenheim, Happing und Schlossberg, ebenfalls eine Vielzahl an Einsatzkräften des Rettungsdienstes sowie Kräfte der Bundes- und Landespolizei. Die Anwohner mussten unter anderem mittels Lautsprecherdurchsagen vor dem gesundheitsschädlichen Rauch gewarnt werden. Kurzzeitig wurde auch das angrenzende Gleis für den Zugverkehr gesperrt und das Gelände rund um den Wertstoffhof musste großräumig abgesperrt werden.

Update, 17.01 Uhr: Der Großbrand einer Halle auf dem Wertstoffhof-Gelände in Rosenheim ist unter Kontrolle. Die zahlreichen Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren konnten das Feuer weitgehend löschen. Derzeit laufen die Nachlöscharbeiten. Der Sperrmüllhaufen, in dem das Feuer mutmaßlich ausgebrochen ist, muss auseinandergeschoben werden. Die Glutnester müssen abgelöscht und abtransportiert werden.

Update, 16.04 Uhr: Brandherd war nach ersten, noch unbestätigten Informationen vom Einsatzort ein Haufen Sperrmüll. Irgendetwas darin hatte Feuer gefangen, den Haufen in Brand gesetzt und somit die ganze Halle.

Wertstoffhof-Halle in Rosenheim im Vollbrand: Bereich großräumig Abgesperrt

Update, 15.33 Uhr: Der Bereich ist großräumig abgesperrt. Eine Vielzahl an Feuerwehrleuten ist im Einsatz und löscht mit mehreren Fahrzeugen und Drehleiter. Laut Rosenheim24.de ist die Bahnunterführung Lindenweg zudem gesperrt. Die Züge fahren aber ganz normal weiter.

Großeinsatz in Rosenheim: Sirenenalarm und Rauchschwaden über Stadt

Erstmeldung, 14.55 Uhr: Rosenheim – Das Feuer ist am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr ausgebrochen, meldet die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim aktuell. Ein Großalarm wurde ausgelöst. Ein Großaufgebot an Feuerwehren und Rettungsdienst ist vor Ort. Der Einsatz dauert an. Ein aktuelles Video zeigt das Brandgeschehen:

Weitere Informationen folgen.