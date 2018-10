Polizei ermittelt: Brand in einer Lagerhalle verursacht Schaden in Millionenhöhe

Am Mittwochabend ist in Ingolstadt in einer Lagerhalle ein Brand ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ingolstadt - In Ingolstadt ist in einer Lagerhalle ein Brand ausgebrochen und hat einen Millionenschaden verursacht. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, ist es am Mittwoch, den 10. Oktober, aus bisher ungeklärter Ursache zu dem Unglück gekommen. In der großen Lagerhalle in der Maffeistraße soll es zu einer Verpuffung gekommen sein.

Personen wurden wohl nicht verletzt, es entstand aber ein hoher Sachschaden. Obwohl die Berufsfeuerwehr Ingolstadt den Brand sofort bekämpfte, sind zwei Teilbereiche der großen zweistöckigen Lagerhalle in Vollbrand geraten. Zwar hatten die Einsatzkräfte das Feuer nach zwei Stunden unter Kontrolle, jedoch dauerten die Arbeiten bis in die frühen Morgenstunden an.

Brand in Lagerhalle: Kripo Ingolstadt eingeschalten

Die Kripo Ingolstadt wurde eingeschaltet, da zu der Verpuffung noch keine Aussagen getroffen werden konnten. In der Nacht wurden die Ermittlungen aufgenommen und sollen, sobald der Ort betretbar ist, am Morgen von einem Fachkommissariat weitergeführt werden, teilten die Beamten mit.

Nach ersten Einschätzungen soll es zu einem Schaden in Millionenhöhe gekommen sein. Hochwertige Gegenstände verschiedener Eigentümer wurden durch den Brand zerstört. Verlässliche Angaben lassen sich daraus aber nicht schließen.

