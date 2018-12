Gasleitung beschädigt: Fünf Feuerwehrmänner bei Explosion verletzt

In Ingolstadt kam es nach einem Fehler während Bauarbeiten zu einem großangelegten Feuerwehreinsatz, der sehr gefährlich wurde.

Ingolstadt - Bei der Explosion eines Einfamilienhauses sind in Ingolstadt fünf Feuerwehrleute leicht bis mittelschwer verletzt worden. Das Gebäude selbst wurde dabei am Dienstagmittag stark beschädigt und ist einsturzgefährdet, wie die Polizei mitteilte.

Ingolstadt: Bauarbeiten lösen Explosion aus

Ersten Ermittlungen zufolge hatten Bauarbeiten die Explosion ausgelöst. Ein Baggerführer hatte eine Gasleitung beschädigt, wodurch Gas im Keller des Hauses ausströmte. Während die alarmierte Feuerwehr mit Sofortmaßnahmen begann, kam es zur Explosion. Außer den Feuerwehrleuten, die Brand- und Schürfwunden sowie Prellungen erlitten, wurde niemand verletzt. Im Haus selbst befanden sich keine Bewohner, unmittelbar angrenzende Häuser wurden evakuiert. Etwa 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen und den Ort abzusichern.

dpa

