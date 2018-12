Nach Evakuierung des Audi-Geländes in Ingolstadt: Bombe entschärft

Bei Bauarbeiten auf dem Werksgelände des Ingolstädter Autobauers Audi ist am Mittwoch eine Fliegerbombe entdeckt worden. Am Abend wurde sie erfolgreich entschärft.

Update vom 05. Dezember, 19.59 Uhr: Bei Bauarbeiten auf dem Werksgelände des Ingolstädter Autobauers Audi ist am Mittwoch eine Fliegerbombe entdeckt worden. Das 70 Kilogramm schwere Fundstück aus dem Zweiten Weltkrieg wurde nach Polizeiangaben noch am Abend erfolgreich entschärft. Wie die Stadt Ingolstadt mitteilte, war zuvor ein Evakuierungsradius von 250 Metern festgelegt worden. In dieser Zone liegen mehrere Firmengebäude sowie eine Verbindungsstraße.

Erstmeldung vom 05. Dezember: Bombenfund auf Audi-Gelände: Firmengebäude müssen evakuiert werden

Auch in München sorgten zwei Bomben für Aufregung: Jeweils etwa 1000 Menschen mussten während der Entschärfungen der 250 Kilogramm schweren Sprengkörper am Dienstagabend und Mittwochvormittag ihre Wohnungen verlassen.

