Passanten gaben entscheidenden Hinweis: Junger Mann (25) aus Ingolstadt wieder aufgetaucht

Ein junger Mann aus Ingolstadt wurde tagelang vermisst. Dann gaben Passanten in Pfaffenhofen den entscheidenden Hinweis.

Update 21. Januar, 14.44 Uhr: Wie die Polizei Ingolstadt mitteilt, konnte der vermisste 25-Jährige bereits am Freitag nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in der Innenstadt von Pfaffenhofen aufgegriffen werden.

Ingolstadt - Seit Mittwochabend (16. Januar) wird ein 25-jähriger Ingolstädter vermisst. Zuletzt wurde er gegen 19.45 Uhr am Klinikum in Ingolstadt gesehen. Die Polizei wendet sich nun auch an die Öffentlichkeit und bittet um um Mithilfe.

