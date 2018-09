Explosion bei Gas-Raffinerie nahe Ingolstadt: Behörde ruft Katastrophenalarm aus

Auf einem Raffineriegelände nahe Ingolstadt hat sich am Samstagmorgen eine schwere Explosion ereignet. 1800 Anwohner werden evakuiert. Es gibt Verletzte. Der Einsatz dauert an - Newsblog:

Am frühen Samstagmorgen erschüttert eine schwere Explosion die Region zwischen Vohburg und Ingolstadt im Landkreis Pfaffenhofen an der B16.

Ein Großbrand auf einem Raffineriegelände von Bayernoil bricht aus. Über 400 Feuerwehr-, Rettungs- und Polizeikräfte sind im Einsatz.

Über 1800 Menschen mussten am Morgen aus ihren Häusern evakuiert werden. Es gibt mindestens acht Verletzte. Die B16 ist gesperrt. Das Landratsamt Pfaffenhofen hat Katastrophenalarm ausgerufen.

10.39 Uhr: Hier auf Merkur.de* finden Sie eine große Auswahl an aktuellen Bildern von der Brand-Katastrophe nahe Ingolstadt.

10.17 Uhr: Die Evakuierungen sind laut Polizei Oberbayern Nord abgeschlossen. Weitere Evakuierungen sind derzeit nicht nötig. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann macht sich aktuell auf den Weg, um die Unglücksstelle zu besuchen.

10.05 Uhr: „Die Feuerbekämpfung läuft auf vollen Touren“, so der Sprecher weiter. „Die Lage hat sich nur insofern entspannt, dass die Evakuierung der Anwohner nicht mehr nötig ist.“ Weiter gab es demnach mehrere Brandstellen auf dem Gelände, die Flammen waren nicht unter Kontrolle.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot von etwa 400 Kräften vor Ort.

9.53 Uhr: Radio IN hat aktuellere Bilder von den Löscharbeiten an der Raffinerie gepostet:

09.30 Uhr: Behörde ruft Katastrophenalarm aus

Das Landratsamt Pfaffenhofen an der Ilm löste laut Polizei Katastrophenalarm aus. Dies sei eine Entscheidung der Einsatzleitung gewesen, damit die Kräfte optimal zusammenarbeiten können, sagt Hans-Peter Kammerer vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord.

Derweil gibt es auch eine gute Nachricht: Nachdem sich die Rauchwolke teils aufgelöst hat, können die evakuierten Menschen wieder zurück in ihre Wohnungen.

Der Löscheinsatz läuft nach wie vor weiter auf Hochtouren.

9.26 Uhr: Ein Video des Großbrands kurz nach der Explosion:

Die Flammen sind weit übers Land sichtbar und leuchten gleißend hell - wie schrecklicher Sonnenaufgang:

09.13 Uhr: Aktuelle Bilder vom Einsatzort:

Die Polizei teilt außerdem aktuell mit: Wegen des Großbrands ist auch die B16 komplett gesperrt. Das Gebiet sollte am besten weiträumig umfahren werden. Es kommt zu Behinderungen.

Wegen dem #Großbrand in #Irsching ist unter anderem auch die #B16 gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Bitte umfahrt das Gebiet weiträumig. — Polizei Oberbayern N (@polizeiOBN) 1. September 2018

08.49 Uhr: Das berichtet die Polizei aktuell:

Heute in den frühen Morgenstunden kam es auf einem Raffineriegelände in Vohburg zu einer Detonation in einem Anlagenteil und anschließendem Großbrand auf dem Gelände.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren, Rettungsdienste und Polizei sind derzeit vor Ort im Einsatz. Bisher sind 8 verletzte Personen bekannt, davon wurden 3 mit mittelschweren bis schweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht.

Derzeit werden alle Anwohner gebeten weiterhin die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Bewohner aus Irsching und Teilen Vohburgs, rund 1800 Personen, evakuiert. Sie werden in der Turnhalle in Vohburg untergebracht und versorgt.

Die Löscharbeiten dauern an. Die Straßen rund um das Einsatzgebiet sind weiträumig durch die Feuerwehr abgesperrt.

08.45 Uhr: Das Gebiet, in dem die Anwohner evakuiert werden, bezieht sich auf den gesamten Ort Irsching sowie Teile der Stadt Vohburg.

08.38 Uhr: Nach aktuellen Informationen kam es gegen 05.15 Uhr in einem Anlagenteil der Raffinerie aus bisher zu der folgenschweren Detonation. Die Ursache ist nach wie vor unklar. Der Großeinsatz inklusive Löscharbeiten läuft nach wie vor auf Hochtouren. Die Polizei forderte alle Anwohner in einem Umkreis von 20 Kilometern dazu auf, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Straßen rund um den Brandort in #Irsching sind weiträumig abgesperrt.Die Löscharbeiten dauern an. Mehr in der ersten Pressemeldung; https://t.co/u7yuPBwiY2 — Polizei Oberbayern N (@polizeiOBN) 1. September 2018

Die Firma Bayernoil betreibt laut Website seit 1967 in Vohburg eine Erdölraffinerie auf einem 127 Hektar großen Gelände.

08.01 Uhr: Nach einer Explosion und einem Großbrand auf dem Gelände der Firma Bayernoil müssen 1800 Menschen aus Vohburg an der Donau ihre Wohnungen verlassen. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme wegen der starken Rauchentwicklung, sagte ein Polizeisprecher. Acht Menschen seien verletzt worden. Drei wurden mit mittelschweren bis schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Auf dem Betriebsgelände östlich der Großstadt Ingolstadt gab es nach Polizeiangaben am frühen Samstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache eine Explosion, dann entwickelte sich ein Großbrand in der Flüssiggas- und Flüssigbenzinanlage des Gaskraftwerks. Mehr als 200 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten am Samstagmorgen noch an.

Erstmeldung, 6.33 Uhr

Vohburg an der Donau - Ein Großbrand auf dem Gelände einer Raffinerie der Firma Bayernoil hat nahe Ingolstadt einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Die Polizei sperrte das rund 130 Hektar große Gelände weiträumig ab, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord am Samstagmorgen sagte.

Damit solle auch verhindert werden, dass Schaulustige dem Geschehen zu nahe kommen und womöglich in Gefahr geraten. Mehr als 200 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Über verletzte Menschen war dem Sprecher noch nichts berichtet worden.

Auf dem Betriebsgelände östlich der Großstadt Ingolstadt liegen ein Gaskraftwerk und die Raffinerie von Bayernoil. Der Bayerische Rundfunk berichtete unter Berufung auf Polizeiangaben, dass die Flüssiggas- und Flüssigbenzinanlage des Gaskraftwerks brenne. Ein Teil der Bundesstraße 16 in der Nähe des Gaskraftwerks sei von der Polizei-Absperrung betroffen - der Verkehr werde umgeleitet.

+ Der Großbrand auf dem Raffineriegelände bei Ingolstadt hat einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. © dpa / Lino Mirgeler

Was das Feuer ausgelöst hat, war zunächst unklar. Für Anwohner bestehe nach ersten Erkenntnissen derzeit keine Gefahr, sagte der Sprecher weiter. Die Menschen sollten aber Fenster und Türen geschlossen halten.

Auf Videos, die Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter im Internet verbreiteten, waren lodernde Flammen zu sehen. Eine Sprecherin der örtlichen Polizei hatte in einem ersten Statement von einer Explosion in einer Raffinerie gesprochen.

Die Firma Bayernoil betreibt laut Website seit 1967 in Vohburg eine Erdölraffinerie auf einem 127 Hektar großen Gelände.

dpa/AFP

