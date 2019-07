Weil ihm ihr Freund nicht passte: Mann fährt eigene Tochter mit Auto an - doch das ist noch nicht alles

Weil er mit ihrem neuen Freund nicht einverstanden war, hat ein Mann in Ingolstadt seine eigene Tochter mit dem Auto angefahren. Doch die Attacke war noch nicht zu Ende.

Ingolstadt - Aus Wut über ihre Beziehung mit einem jungen Mann hat ein Vater in Ingolstadt seine minderjährige Tochter angefahren. Er hatte die 16-Jährige mit ihrem drei Jahre älteren Partner beim Spazierengehen gesehen und mit dem Auto direkt auf die Jugendliche zugesteuert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Vorfall am Mittwoch wurde die 16-Jährige seitlich gestreift und auf die Fahrbahn geschleudert. Sie erlitt schwere Beinverletzungen.

Mann fährt Tochter an: Mutter konnte nicht mehr eingreifen

Die Mutter, die auf dem Beifahrersitz saß, und der Freund der Jugendlichen konnten nicht mehr eingreifen, da alles „ad hoc“ geschehen sei, sagte ein Polizeisprecher. Der 48 Jahre alte Vater ist deutscher Staatsbürger. Er habe die Tochter aber nicht „über den Haufen gefahren“. Die Attacke war damit aber noch nicht vorüber: Anschließend zog er die Verletzte dem Sprecher zufolge sofort an den Haaren ins Auto. Danach sei er mit ihr nach Hause gefahren.

Mann fährt Tochter an: Jugendamt wurde informiert

Von dort rief die 16-Jährige laut dem Bericht den Rettungsdienst an, der sie ins Krankenhaus brachte. Gegen den Vater wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Auch das Jugendamt wurde informiert.

dpa