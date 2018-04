Zwei neue Primark-Filialen für Bayern: Jetzt stehen weitere Details fest

Fans des irischen Mode-Discounters können sich freuen: Es dauert nicht mehr lange, bis die erste Primark-Filiale in Ingolstadt ihre Türen öffnet.

Ingolstadt - Trendige Kleidung zu Discounterpreisen und Horden von Teenagern, die sich glücklich shoppen - dafür ist der Textil-Riese Primark bekannt. Schon seit einiger Zeit steht fest, dass es den irischen Modediscounter nun auch in den Freistaat zieht: Neben der Eröffnung einer Filiale in München, wird auch Ingolstadt neuer Primark-Standort.

Doch wann ist es endlich so weit? Wie der Donaukurier berichtet, dauern die Bauarbeiten in den ehemaligen City-Arcaden in Ingolstadt momentan noch an: Die meisten Innenarbeiten dürften zwar bereits abgeschlossen sein, doch die Umbaumaßnahmen am Gebäude laufen noch.

Ingolstadt: Wann öffnet Primark seine Türen?

Trotzdem steht nun fest: Der Mode-Riese wird noch 2018 eröffnen. Ab der zweiten Jahreshälfte darf in Ingolstadt geshoppt werden.

Ein genaues Datum, wann der Textileinzelhändler mit Kleidung für Damen, Herren und Kinder sowie Dekoartikeln für Zuhause seine Türen in Ingolstadt öffnen wird, gibt es noch nicht. Doch laut dem Donaukurier können sich alle Modebegeisterten auf Herbst 2018 einstellen.

München: Eröffnungstermin steht bereits fest

Noch vor dem Geschäft in Ingolstadt wird die Primark-Filiale im Pep-Einkaufszentrum in Neuperlach in München eröffnen - hier steht der genaue Eröffnungstermin bereits fest.

Jeanshosen für neun Euro, T-Shirts für drei Euro: Das Konzept der Billig-Modekette sorgt auch immer wieder für Kritik. In Stuttgart protestierten Gegner bei einer Filialeröffnung.

